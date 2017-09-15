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  • 15.09, 07:16
    Япония не стала сбивать ракету КНДР из-за отсутствия угрозы. Северная Корея, Япония, военные испытания, запуски ракет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЯпония не стала сбивать ракету КНДР из-за отсутствия угрозы

    Япония не стала сбивать ракету КНДР из-за отсутствия угрозы

    2 комментария
    Япония не стала сбивать ракету КНДР <nobr>из-за</nobr> отсутствия угрозы

    Япония не стала сбивать ракету КНДР из-за отсутствия угрозы

    Япония не стала сбивать ракету КНДР <nobr>из-за</nobr> отсутствия угрозы

      Силы самообороны Японии не стали сбивать ракету КНДР, так как угроза ее падения на территорию страны и причинения ущерба отсутствовала.

      Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, передает РИА Новости.

      Ёсихидэ Суга: «Силы самообороны от момента пуска до падения ракеты засекли и отслеживали ее полет. Так как не предполагалось, что ее фрагменты упадут и нанесут ущерб территории нашей страны, ее не сбивали. Правительство обеспечивает безопасность и спокойствие населения, была предоставлена информация по каналам экстренного оповещения J-Alert».

      Северная Корея утром в пятницу в очередной раз запустила баллистическую ракету. Она пролетела 3700 километров, в том числе над Японией. Теоретически такая ракета, запущенная с территории КНДР, может достичь американского острова Гуам. В СБ ООН сегодня, как ожидается, состоятся экстренные консультации по этому вопросу.

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