Япония сообщила о новом ракетном пуске в КНДР

Жителей
северо-востока Японии призвали направиться в укрытия в связи с возможным пуском ракеты со стороны Северной Кореи.
Такое сообщение выпустила японская система оповещения, передает ТАСС.
Южнокорейские военные сообщили, что КНДР провела запуск ракеты неизвестного типа в северо-восточном направлении рано утром в пятницу, передает Reuters.
【北朝鮮がミサイル発射の模様】午前６時５７分頃、北朝鮮西岸からミサイルが東北地方の方向に発射された模様。建物の中や地下に避難してください。政府がJアラート発表。— ＮＨＫ生活・防災 (@nhk_seikatsu) 14 сентября 2017 г.
Южнокорейские военные сообщили, что КНДР провела запуск ракеты неизвестного типа в северо-восточном направлении рано утром в пятницу, передает Reuters.
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