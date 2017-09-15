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  • 15.09, 02:44

    Япония сообщила о новом ракетном пуске в КНДР

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    Япония сообщила о новом ракетном пуске в КНДР

    Япония сообщила о новом ракетном пуске в КНДР

    Жителей северо-востока Японии призвали направиться в укрытия в связи с возможным пуском ракеты со стороны Северной Кореи.

    Такое сообщение выпустила японская система оповещения, передает ТАСС.


    Южнокорейские военные сообщили, что КНДР провела запуск ракеты неизвестного типа в северо-восточном направлении рано утром в пятницу, передает Reuters.

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