В Петербурге торговые центры открываются после эвакуации

В Северной столице торговые центры, которые были эвакуированы
из-за анонимных звонков об угрозе взрывов, вновь открываются для посетителей.
В соцсетях сообщают, что оцепления возле торговых центров «Июнь», «Французский бульвар», «„Штрих-код“, Космос», «Радуга», «Миллер», «Атмосфера», «Галерея», «Атриум», «Монпансье», «Стокманн» и «Капитолий» были сняты.
После сообщений о минированиях эти ТЦ были закрыты, но по результатам проверок посетителей начали вновь пускать внутрь.
Сегодня поступили анонимные звонки о минированиях более 10 торговых центров в разных районах Санкт-Петербурга. В Москве сегодня сообщали об угрозах взрывов в школах, а накануне в столице из разных зданий были эвакуированы десятки тысяч человек из-за аналогичных звонков.
Массовые сообщения о минированиях поступают правоохранителям в разных городах России последние несколько дней. По этому факту было возбуждено уголовное дело, к расследованию которого подключились сотрудники спецслужб.
Ранее сообщалось, что, по некоторым данным, большая часть анонимных звонков поступает с территории Украины. Стоит отметить, что ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось, тем не менее в каждом случае проводились эвакуация и проверка.
После сообщений о минированиях эти ТЦ были закрыты, но по результатам проверок посетителей начали вновь пускать внутрь.
Сегодня поступили анонимные звонки о минированиях более 10 торговых центров в разных районах Санкт-Петербурга. В Москве сегодня сообщали об угрозах взрывов в школах, а накануне в столице из разных зданий были эвакуированы десятки тысяч человек из-за аналогичных звонков.
Массовые сообщения о минированиях поступают правоохранителям в разных городах России последние несколько дней. По этому факту было возбуждено уголовное дело, к расследованию которого подключились сотрудники спецслужб.
Ранее сообщалось, что, по некоторым данным, большая часть анонимных звонков поступает с территории Украины. Стоит отметить, что ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось, тем не менее в каждом случае проводились эвакуация и проверка.
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