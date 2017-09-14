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  • 14.09, 19:09

    В Петербурге торговые центры открываются после эвакуации

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    В Петербурге торговые центры открываются после эвакуации

    В Петербурге торговые центры открываются после эвакуации

    В Северной столице торговые центры, которые были эвакуированы из-за анонимных звонков об угрозе взрывов, вновь открываются для посетителей.

    В соцсетях сообщают, что оцепления возле торговых центров «Июнь», «Французский бульвар», «„Штрих-код“, Космос», «Радуга», «Миллер», «Атмосфера», «Галерея», «Атриум», «Монпансье», «Стокманн» и «Капитолий» были сняты.



    После сообщений о минированиях эти ТЦ были закрыты, но по результатам проверок посетителей начали вновь пускать внутрь.

    Сегодня поступили анонимные звонки о минированиях более 10 торговых центров в разных районах Санкт-Петербурга. В Москве сегодня сообщали об угрозах взрывов в школах, а накануне в столице из разных зданий были эвакуированы десятки тысяч человек из-за аналогичных звонков.

    Массовые сообщения о минированиях поступают правоохранителям в разных городах России последние несколько дней. По этому факту было возбуждено уголовное дело, к расследованию которого подключились сотрудники спецслужб.

    Ранее сообщалось, что, по некоторым данным, большая часть анонимных звонков поступает с территории Украины. Стоит отметить, что ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось, тем не менее в каждом случае проводились эвакуация и проверка.

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