Киев обещает вскоре огласить результаты расследования убийства Вороненкова

В украинской Генпрокуратуре сообщили, что завершают расследование дела об убийстве
экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
В ГПУ подчеркнули, что пока не распространяли информацию о результатах следственных действий и не называли имен организаторов преступления. Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Макимец, комментируя сведения, появившиеся в СМИ.
Надежда Макимец: «Информация о том, что органы прокуратуры Украины сообщили российской стороне сведения о результатах расследования убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, не соответствует действительности».
Она подчеркнула, что расследование находится на завершающей стадии и его результаты будут объявлены в ближайшее время.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что, по версии Генпрокуратуры Украины, к убийству Вороненкова причастен вор в законе Владимир Тюрин, который является бывшим мужем Марии Максаковой. Вторым возможным организатором якобы назвали банкира, работающего в Крыму. Сама вдова Вороненкова Мария Максакова опровергла данные СМИ о том, что ГПУ раскрыла имена заказчиков убийства.
Напомним, Денис Вороненков был убит на улице в Киеве 23 марта. Киллера успел ранить его охранник. Впоследствии убийца скончался в больнице. На Украину Вороненков, который был лишен в России депутатской неприкосновенности в связи с делом о рейдерском захвате здания в центре Москвы, уехал в 2016 году вместе с женой. На родине его объявили в международный розыск.
Надежда Макимец: «Информация о том, что органы прокуратуры Украины сообщили российской стороне сведения о результатах расследования убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, не соответствует действительности».
Она подчеркнула, что расследование находится на завершающей стадии и его результаты будут объявлены в ближайшее время.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что, по версии Генпрокуратуры Украины, к убийству Вороненкова причастен вор в законе Владимир Тюрин, который является бывшим мужем Марии Максаковой. Вторым возможным организатором якобы назвали банкира, работающего в Крыму. Сама вдова Вороненкова Мария Максакова опровергла данные СМИ о том, что ГПУ раскрыла имена заказчиков убийства.
Напомним, Денис Вороненков был убит на улице в Киеве 23 марта. Киллера успел ранить его охранник. Впоследствии убийца скончался в больнице. На Украину Вороненков, который был лишен в России депутатской неприкосновенности в связи с делом о рейдерском захвате здания в центре Москвы, уехал в 2016 году вместе с женой. На родине его объявили в международный розыск.
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