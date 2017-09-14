Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.09, 14:36

    Киев обещает вскоре огласить результаты расследования убийства Вороненкова

    комментировать

    Киев обещает вскоре огласить результаты расследования убийства Вороненкова

    Киев обещает вскоре огласить результаты расследования убийства Вороненкова

    В украинской Генпрокуратуре сообщили, что завершают расследование дела об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

    В ГПУ подчеркнули, что пока не распространяли информацию о результатах следственных действий и не называли имен организаторов преступления. Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Макимец, комментируя сведения, появившиеся в СМИ.

    Надежда Макимец: «Информация о том, что органы прокуратуры Украины сообщили российской стороне сведения о результатах расследования убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, не соответствует действительности».

    Она подчеркнула, что расследование находится на завершающей стадии и его результаты будут объявлены в ближайшее время.

    смотреть«Новые русские сенсации»: «Убийственные признания Максаковой»
    «Новые русские сенсации»: «Убийственные признания Максаковой»
    Ранее в СМИ появились сообщения о том, что, по версии Генпрокуратуры Украины, к убийству Вороненкова причастен вор в законе Владимир Тюрин, который является бывшим мужем Марии Максаковой. Вторым возможным организатором якобы назвали банкира, работающего в Крыму. Сама вдова Вороненкова Мария Максакова опровергла данные СМИ о том, что ГПУ раскрыла имена заказчиков убийства.

    смотретьМаксакова дала первое телеинтервью после убийства Вороненкова
    Максакова дала первое телеинтервью после убийства Вороненкова
    Напомним, Денис Вороненков был убит на улице в Киеве 23 марта. Киллера успел ранить его охранник. Впоследствии убийца скончался в больнице. На Украину Вороненков, который был лишен в России депутатской неприкосновенности в связи с делом о рейдерском захвате здания в центре Москвы, уехал в 2016 году вместе с женой. На родине его объявили в международный розыск.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru