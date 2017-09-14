Максакова опровергла раскрытие Украиной имен организаторов убийства ее мужа

Вдова застреленного в Киеве
экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова прокомментировала информацию о том, что личности его убийц установлены.
Агентство «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Генпрокуратура направила ответ на запрос Москвы по делу об убийстве Вороненкова. В нем якобы указано, что организаторами преступления были вор в законе Владимир Тюрин, также известный как Тюрик, и банкир, работавший в последнее время в Крыму.
Источник: «Указаны даты, когда они якобы встречались на полуострове для обсуждения подготовки преступления. Дальше идут сведения о тесных связях Тюрина и банкира с криминальным миром и российскими спецслужбами. Все ведется к тому, что данные два лица якобы организовали убийство по поручению сотрудников этих спецслужб».
Однако вдова убитого экс-депутата Госдумы Мария Максакова опровергла эти сведения источника. Об этом она заявила РБК.
Мария Максакова: «Это неправда. ГПУ ничего не писала и не отвечала, ни Следственному комитету России, ни кому-либо другому. Я уточнила это у человека, который если бы отвечал на запрос, то отвечал именно он. Информация не соответствует действительности».
Денис Вороненков уехал на Украину в 2016 году вместе с женой Марией Максаковой. Он утверждал, что получил гражданство этой страны. На родине бывший депутат Госдумы был объявлен в международный розыск по подозрению в причастности к рейдерскому захвату здания. Он был застрелен на улице в Киеве, киллер, раненный его охранником, скончался в больнице.
Владимир Тюрин — бывший муж Марии Максаковой, которая после разрыва с ним вышла замуж за Вороненкова. Ранее в Генпрокуратуре Украины заявляли, что заказчик убийства Вороненкова якобы находится на территории России.
Источник: «Указаны даты, когда они якобы встречались на полуострове для обсуждения подготовки преступления. Дальше идут сведения о тесных связях Тюрина и банкира с криминальным миром и российскими спецслужбами. Все ведется к тому, что данные два лица якобы организовали убийство по поручению сотрудников этих спецслужб».
Однако вдова убитого экс-депутата Госдумы Мария Максакова опровергла эти сведения источника. Об этом она заявила РБК.
Мария Максакова: «Это неправда. ГПУ ничего не писала и не отвечала, ни Следственному комитету России, ни кому-либо другому. Я уточнила это у человека, который если бы отвечал на запрос, то отвечал именно он. Информация не соответствует действительности».
Денис Вороненков уехал на Украину в 2016 году вместе с женой Марией Максаковой. Он утверждал, что получил гражданство этой страны. На родине бывший депутат Госдумы был объявлен в международный розыск по подозрению в причастности к рейдерскому захвату здания. Он был застрелен на улице в Киеве, киллер, раненный его охранником, скончался в больнице.
Владимир Тюрин — бывший муж Марии Максаковой, которая после разрыва с ним вышла замуж за Вороненкова. Ранее в Генпрокуратуре Украины заявляли, что заказчик убийства Вороненкова якобы находится на территории России.
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