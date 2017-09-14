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  • 14.09, 13:04

    Максакова опровергла раскрытие Украиной имен организаторов убийства ее мужа

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости, Алексей Вовк
    Максакова опровергла раскрытие Украиной имен организаторов убийства ее мужа

    Максакова опровергла раскрытие Украиной имен организаторов убийства ее мужа

    Максакова опровергла раскрытие Украиной имен организаторов убийства ее мужа
  • Фото: РИА Новости, Алексей Вовк

    • Вдова застреленного в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова прокомментировала информацию о том, что личности его убийц установлены.

    Агентство «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Генпрокуратура направила ответ на запрос Москвы по делу об убийстве Вороненкова. В нем якобы указано, что организаторами преступления были вор в законе Владимир Тюрин, также известный как Тюрик, и банкир, работавший в последнее время в Крыму.

    Источник: «Указаны даты, когда они якобы встречались на полуострове для обсуждения подготовки преступления. Дальше идут сведения о тесных связях Тюрина и банкира с криминальным миром и российскими спецслужбами. Все ведется к тому, что данные два лица якобы организовали убийство по поручению сотрудников этих спецслужб».

    Однако вдова убитого экс-депутата Госдумы Мария Максакова опровергла эти сведения источника. Об этом она заявила РБК.

    Мария Максакова: «Это неправда. ГПУ ничего не писала и не отвечала, ни Следственному комитету России, ни кому-либо другому. Я уточнила это у человека, который если бы отвечал на запрос, то отвечал именно он. Информация не соответствует действительности».

    смотретьПоявилось видео убийства экс-депутата Вороненкова
    Появилось видео убийства экс-депутата Вороненкова
    Денис Вороненков уехал на Украину в 2016 году вместе с женой Марией Максаковой. Он утверждал, что получил гражданство этой страны. На родине бывший депутат Госдумы был объявлен в международный розыск по подозрению в причастности к рейдерскому захвату здания. Он был застрелен на улице в Киеве, киллер, раненный его охранником, скончался в больнице.

    смотретьМаксакова дала первое телеинтервью после убийства Вороненкова
    Максакова дала первое телеинтервью после убийства Вороненкова
    Владимир Тюрин — бывший муж Марии Максаковой, которая после разрыва с ним вышла замуж за Вороненкова. Ранее в Генпрокуратуре Украины заявляли, что заказчик убийства Вороненкова якобы находится на территории России.


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