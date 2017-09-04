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  • 04.09, 21:17

    Генпрокурор Украины назвал местонахождение заказчика убийства Вороненкова

    2 комментария

    Генпрокурор Украины назвал местонахождение заказчика убийства Вороненкова

    Генпрокурор Украины назвал местонахождение заказчика убийства Вороненкова

    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова находится на территории России.

    При этом генпрокурор не стал называть никаких имен.

    Что касается исполнителей громкого преступления, то они, по словам Луценко, являются гражданами Украины. Подозреваемые задержаны, сообщает «Интерфакс».

    Юрий Луценко: «Заказчик находится на территории Российской Федерации. Он причастен к российским преступным кругам и имеет активные контакты со спецслужбами».

    Ранее в ведомстве сообщили, что следствие установило ключевые моменты в деле об убийстве Вороненкова.

    Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева. У выхода из отеля к мужчине подошел злоумышленник и несколько раз выстрелил из пистолета. Также ранения получил охранник Вороненкова, однако он смог подстрелить нападавшего.

    смотретьМаксакова дала первое телеинтервью после убийства Вороненкова
    Максакова дала первое телеинтервью после убийства Вороненкова
    Вороненков уехал на Украину вместе с супругой Марией Максаковой в прошлом году. Там он получил гражданство. Сам он утверждал, что для его переезда были политические причины. Но в СК РФ считали, что он пытался скрыться от следствия: Вороненков в России был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания.

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