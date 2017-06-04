«Денис меня просто отмыл»: Максакова рассказала о роковой ошибке в своей жизни

Певица и
экс-депутат Госдумы Мария Максакова дала первое большое телеинтервью после убийства ее супруга Дениса Вороненкова в центре Киева.
После внезапного бегства из России и дерзкого убийства Дениса Вороненкова Максакова оказалась в центре всеобщего внимания. И под колпаком украинских спецслужб. Теперь каждый ее шаг и каждое слово контролирует СБУ. А охрана не оставляет Максакову ни на секунду.
Долгое время Максакова старалась избегать прессы. Большое интервью она постоянно переносила. Сначала обещав его дать после девяти дней, потом — после 40.
Среди тех, кто мог желать неприятностей Вороненкову, пресса назовет бывшего мужа Марии Максаковой. Владимир Тюрин, он же Тюрик. Человек совсем не публичный, но широко известный в узких кругах.
В Интернете пишут, что он — вор в законе, которого короновал сам Япончик. За его спиной три судимости и серьезные связи в криминальном мире. Теперь он «бизнесмен в авторитете» с непростой биографией.
Такие колоритные люди, как правило, интервью не дают. Но его адвокат уверяет: убийство Вороненкова — точно не его почерк. Не верит и в его причастность к убийству и Максакова.
Мария Максакова: «Я не думаю, что он непосредственно сам там был заказчиком каких-то вот таких вещей, но то, что это была роковая ошибка всей моей жизни, и то, что, в принципе, Денис меня просто отмыл, — это очевидно».
Какие прихоти Максаковой оплачивал ее первый «муж в авторитете»? Почему гражданский брак с ним она теперь считает своей главной ошибкой? Зачем она сбежала от него к Денису Вороненкову? И как потом уже с Вороненковым бежала на Украину? Почему первого мужа считают возможным заказчиком убийства второго? И кого сама Максакова винит в смерти Вороненкова?
Ответы на эти и другие вопросы — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
Долгое время Максакова старалась избегать прессы. Большое интервью она постоянно переносила. Сначала обещав его дать после девяти дней, потом — после 40.
Среди тех, кто мог желать неприятностей Вороненкову, пресса назовет бывшего мужа Марии Максаковой. Владимир Тюрин, он же Тюрик. Человек совсем не публичный, но широко известный в узких кругах.
В Интернете пишут, что он — вор в законе, которого короновал сам Япончик. За его спиной три судимости и серьезные связи в криминальном мире. Теперь он «бизнесмен в авторитете» с непростой биографией.
Такие колоритные люди, как правило, интервью не дают. Но его адвокат уверяет: убийство Вороненкова — точно не его почерк. Не верит и в его причастность к убийству и Максакова.
Мария Максакова: «Я не думаю, что он непосредственно сам там был заказчиком каких-то вот таких вещей, но то, что это была роковая ошибка всей моей жизни, и то, что, в принципе, Денис меня просто отмыл, — это очевидно».
Какие прихоти Максаковой оплачивал ее первый «муж в авторитете»? Почему гражданский брак с ним она теперь считает своей главной ошибкой? Зачем она сбежала от него к Денису Вороненкову? И как потом уже с Вороненковым бежала на Украину? Почему первого мужа считают возможным заказчиком убийства второго? И кого сама Максакова винит в смерти Вороненкова?
Ответы на эти и другие вопросы — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
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