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  • 04.06, 16:12
    «Денис меня просто отмыл»: Максакова рассказала о роковой ошибке в своей жизни. депутаты, интервью, Киев, убийства и покушения, Украина, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Денис меня просто отмыл»: Максакова рассказала о роковой ошибке в своей жизни

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    «Денис меня просто отмыл»: Максакова рассказала о роковой ошибке в своей жизни

    «Денис меня просто отмыл»: Максакова рассказала о роковой ошибке в своей жизни

    «Денис меня просто отмыл»: Максакова рассказала о роковой ошибке в своей жизни

      Певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова дала первое большое телеинтервью после убийства ее супруга Дениса Вороненкова в центре Киева.

      После внезапного бегства из России и дерзкого убийства Дениса Вороненкова Максакова оказалась в центре всеобщего внимания. И под колпаком украинских спецслужб. Теперь каждый ее шаг и каждое слово контролирует СБУ. А охрана не оставляет Максакову ни на секунду.

      Долгое время Максакова старалась избегать прессы. Большое интервью она постоянно переносила. Сначала обещав его дать после девяти дней, потом — после 40.

      Среди тех, кто мог желать неприятностей Вороненкову, пресса назовет бывшего мужа Марии Максаковой. Владимир Тюрин, он же Тюрик. Человек совсем не публичный, но широко известный в узких кругах.

      В Интернете пишут, что он — вор в законе, которого короновал сам Япончик. За его спиной три судимости и серьезные связи в криминальном мире. Теперь он «бизнесмен в авторитете» с непростой биографией.

      Такие колоритные люди, как правило, интервью не дают. Но его адвокат уверяет: убийство Вороненкова — точно не его почерк. Не верит и в его причастность к убийству и Максакова.

      Мария Максакова: «Я не думаю, что он непосредственно сам там был заказчиком каких-то вот таких вещей, но то, что это была роковая ошибка всей моей жизни, и то, что, в принципе, Денис меня просто отмыл, — это очевидно».

      Какие прихоти Максаковой оплачивал ее первый «муж в авторитете»? Почему гражданский брак с ним она теперь считает своей главной ошибкой? Зачем она сбежала от него к Денису Вороненкову? И как потом уже с Вороненковым бежала на Украину? Почему первого мужа считают возможным заказчиком убийства второго? И кого сама Максакова винит в смерти Вороненкова?

      Ответы на эти и другие вопросы — в выпуске программы «Новые русские сенсации».

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