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  • 26.03, 20:27
    «Человек преступного склада ума»: знакомые рассказали о черной стороне жизни Вороненкова. депутаты, Киев, криминал, убийства и покушения, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Человек преступного склада ума»: знакомые рассказали о черной стороне жизни Вороненкова

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    «Человек преступного склада ума»: знакомые рассказали о черной стороне жизни Вороненкова

    «Человек преступного склада ума»: знакомые рассказали о черной стороне жизни Вороненкова

    «Человек преступного склада ума»: знакомые рассказали о черной стороне жизни Вороненкова

      Версий убийства экс-депутата Дениса Вороненкова много — и фантастических, и достаточно убедительных. Версия первая — криминальная. Знакомые и эксперты рассказывают, что Вороненков был человеком низких моральных принципов и нажил себе множество врагов.

      Многие лично знавшие Дениса Вороненкова, узнав о его гибели, сказали: «Сколько веревочке ни виться…». Пожалуй, это не тот случай, когда о мертвых — либо хорошо, либо плохо.

      Адвокату Вадиму Лялину Вороненкова представили как «чудака» и «мошенника», который «предлагает всякие странные вещи» и чудом избегает тюрьмы.

      Вадим Лялин: «Так вот и произошло знакомство. Такое же впечатление и оставил: мошенник, на котором пробу негде ставить. То есть человек преступного склада ума и характера изначально».

      Денис Николаевич был человеком изобретательным и напористым. Сочинял про себя красивые истории. Вороненков любил рассказывать, как служил в Афганистане. Дескать, как оперативник ФСКН он был героически ранен (на самом деле получил травму по пьяному делу).

      Александр Бульбов, экс-глава департамента оперативного обеспечения ФСКН: «Когда наши войска вышли в 1989 году из Афганистана, ему не было 18 лет. Он рассказывал, что он под руководством майора Бульбова ходил на караваны в Афганистане (я был в Афгане в 1984-м, 1985-м), но тогда ему было вообще 13 лет».

      Но ведь многие верили Вороненкову, и он успел обобрать немало «авторитетных людей».

      Олег Лурье, журналист: «Это был „решала“, „кидальщик“. Рейдер, который договаривался, обманывал людей. Мошенник. У него только официального имущества, которое обнаружили, когда он сбежал, было около 360 миллионов рублей. Оно было оформленного на него и его близких — жену, бывшую жену».

      Несколько раз он становился фигурантом уголовных дел (есть даже свидетельница, утверждавшая, что он подослал киллера к ее мужу-бизнесмену), но всякий раз Вороненков выкручивался. Выручали связи.

      Игорь Виттель, политолог: «Он был, например, заместителем мэра города Нарьян-Мар. Заместителем губернатора Ямало-Ненецкого округа или заместителем главы администрации, я сейчас точно не помню. Он всегда старался себе какие-то прикрытия организовать. Вот, в Думе прошлого созыва он был депутатом от КПРФ».

      Пока Вороненков оставался в России, у тех, кого он обманул, все же сохранялась надежда какие-то долги взыскать, но после его бегства на Украину иллюзии развеялись, и Вороненкова могли заказать. Среди явных недоброжелателей — бывший гражданский муж Марии Максаковой Владимир Тюрин. Он же Тюрик — вор в законе, чьи криминальные интересы простирались от Грузии и Казахстана до Испании и Украины.

      Мало того что Вороненков увел у криминального авторитета жену, она еще и сбежала в Киев, бросив в России сына и дочь, рожденных от Тюрина. Денис Николаевич умел наживать себе врагов. Оказывается, Вороненков уже давно присматривал плацдарм для отступления.

      Подробности — в сюжете программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

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