Во Флориде расследуют гибель пациентов дома престарелых после урагана «Ирма»

Губернатор американского штата Флорида обещал наказать всех виновных в гибели людей в доме престарелых.
Губернатор Флориды Рик Скотт потребовал сурового наказания для виновных в гибели пациентов в доме престарелых в Голливуде. Ведется расследование.
Рик Скотт, губернатор Флориды: «Я намерен настойчиво добиваться ответа на вопрос, как это трагическое событие могло произойти. Подробности гибели людей пока расследуются, однако вся ситуация просто непостижима. Всем учреждениям, занимающимся уходом за пациентами, надлежит делать все возможное и принимать все меры предосторожности, чтобы их пациенты были живы и здоровы, особенно те, кто плохо себя чувствует».
Скотт не уточнил, сколько именно человек погибли в доме престарелых. Как сообщает CNN, в доме престарелых в Голливуде скончались шестеро пациентов. Еще более 100 человек были эвакуированы из здания, где после урагана «Ирма» не было электричества и не работали кондиционеры.
Губернатор Флориды сообщил, что после урагана «Ирма» 309 больниц штата были обеспечены электроэнергией. Еще 10 госпиталей были закрыты, а их пациенты перевезены в другие районы.
Ранее власти США заявили, что в самых пострадавших районах полностью восстановить энергонабжение удастся только к 22 сентября.
Напомним, «Ирма» ударила по материковой части американского штата Флорида в воскресенье. На побережье высота волн достигала 4,5 метра, начались проливные дожди. До этого удар стихии обрушился на страны Карибского бассейна. Ураган «Ирма» стал самым мощным в Атлантике за последнее десятилетие. По предварительным данным, «Ирма» унесла не менее 55 человеческих жизней.
Рик Скотт, губернатор Флориды: «Я намерен настойчиво добиваться ответа на вопрос, как это трагическое событие могло произойти. Подробности гибели людей пока расследуются, однако вся ситуация просто непостижима. Всем учреждениям, занимающимся уходом за пациентами, надлежит делать все возможное и принимать все меры предосторожности, чтобы их пациенты были живы и здоровы, особенно те, кто плохо себя чувствует».
Скотт не уточнил, сколько именно человек погибли в доме престарелых. Как сообщает CNN, в доме престарелых в Голливуде скончались шестеро пациентов. Еще более 100 человек были эвакуированы из здания, где после урагана «Ирма» не было электричества и не работали кондиционеры.
Губернатор Флориды сообщил, что после урагана «Ирма» 309 больниц штата были обеспечены электроэнергией. Еще 10 госпиталей были закрыты, а их пациенты перевезены в другие районы.
Ранее власти США заявили, что в самых пострадавших районах полностью восстановить энергонабжение удастся только к 22 сентября.
Напомним, «Ирма» ударила по материковой части американского штата Флорида в воскресенье. На побережье высота волн достигала 4,5 метра, начались проливные дожди. До этого удар стихии обрушился на страны Карибского бассейна. Ураган «Ирма» стал самым мощным в Атлантике за последнее десятилетие. По предварительным данным, «Ирма» унесла не менее 55 человеческих жизней.
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