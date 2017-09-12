Ураганный рекорд: «Ирма» стала самой мощной и продолжительной бурей в США

Национальное общественное радио США со ссылкой на сотрудников университета штата Колорадо заявило, что «Ирма» стала самым продолжительным мощным ураганом, который
когда-либо фиксировали ученые.
По информации исследователей, на протяжении 37 часов скорость ветра «Ирмы» держалась на отметке в 298 километров в час.
Фил Клоцбэк, ученый из государственного университета Колорадо: «Это самое долгое зафиксированное время, в течение которого какой-либо циклон в мире сохранял такую мощность».
Информацию о рекорде подтвердили в Национальном центре США по предупреждению ураганов. «Ирма» в воскресенье обрушилась на материковую часть американского штата Флорида. Побережье сначала накрыли штормовые волны, высота которых достигала 4,5 метра, а затем проливные дожди. Стихия нанесла катастрофический ущерб странам Карибского бассейна, жертвами стали десятки человек.
Фил Клоцбэк, ученый из государственного университета Колорадо: «Это самое долгое зафиксированное время, в течение которого какой-либо циклон в мире сохранял такую мощность».
Информацию о рекорде подтвердили в Национальном центре США по предупреждению ураганов. «Ирма» в воскресенье обрушилась на материковую часть американского штата Флорида. Побережье сначала накрыли штормовые волны, высота которых достигала 4,5 метра, а затем проливные дожди. Стихия нанесла катастрофический ущерб странам Карибского бассейна, жертвами стали десятки человек.
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