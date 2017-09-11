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  • 11.09, 04:46

    Ураган «Ирма» обесточил 3 млн домов и предприятий во Флориде

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    Ураган «Ирма» обесточил 3 млн домов и предприятий во Флориде

    Ураган «Ирма» обесточил 3 млн домов и предприятий во Флориде

    Более 3 млн объектов остались без электроэнергии во Флориде из-за урагана «Ирма».

    Это данные, предоставленные пятью энергетическими компаниями штата. Специалисты ранее прогнозировали, что стихия оставит без света 9 млн жителей Флориды, сообщает ТАСС.

    К настоящему времени мощность «Ирмы» снизилась до 2-й категории из пяти. Однако синоптики предупреждают о высокой вероятности опасных для жизни наводнений и ветра.

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