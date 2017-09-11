Ураган «Ирма» обесточил 3 млн домов и предприятий во Флориде

Более 3 млн объектов остались без электроэнергии во Флориде
из-за урагана «Ирма».
Это данные, предоставленные пятью энергетическими компаниями штата. Специалисты ранее прогнозировали, что стихия оставит без света 9 млн жителей Флориды, сообщает ТАСС.
К настоящему времени мощность «Ирмы» снизилась до 2-й категории из пяти. Однако синоптики предупреждают о высокой вероятности опасных для жизни наводнений и ветра.
К настоящему времени мощность «Ирмы» снизилась до 2-й категории из пяти. Однако синоптики предупреждают о высокой вероятности опасных для жизни наводнений и ветра.
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