В США эксперты подсчитывают ущерб от двух разрушительных ураганов

Жители Карибского бассейна пытаются оценить последствия и ущерб от ураганов «Ирма» и «Харви». Они могут обойтись стране в 290 миллиардов долларов.
В эту сумму входят финансовые потери жителей пострадавших штатов (у тысяч человек разрушены дома, искорежены машины), а также издержки, связанные с ростом безработицы и уничтожением урожая.
«Ирма» нанесла катастрофический ущерб и странам Карибского бассейна, где погибли десятки человек. Во Флориде до сих пор без света остаются больше 6,5 миллиона жителей. Службы работают в экстренном режиме.
«Ирма» находится сейчас над территорией соседних штатов. В Алабаме президент Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения. Но сильных разрушений там, как ожидается, там не будет. Ураган сначала ослаб до шторма, а потом до категории тропической депрессии.
«Ирма» нанесла катастрофический ущерб и странам Карибского бассейна, где погибли десятки человек. Во Флориде до сих пор без света остаются больше 6,5 миллиона жителей. Службы работают в экстренном режиме.
«Ирма» находится сейчас над территорией соседних штатов. В Алабаме президент Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения. Но сильных разрушений там, как ожидается, там не будет. Ураган сначала ослаб до шторма, а потом до категории тропической депрессии.
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