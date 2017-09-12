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  • 12.09, 09:34
    В США эксперты подсчитывают ущерб от двух разрушительных ураганов. США, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США эксперты подсчитывают ущерб от двух разрушительных ураганов

    В США эксперты подсчитывают ущерб от двух разрушительных ураганов

    1 комментарий
    В США эксперты подсчитывают ущерб от двух разрушительных ураганов

    В США эксперты подсчитывают ущерб от двух разрушительных ураганов

    В США эксперты подсчитывают ущерб от двух разрушительных ураганов
    • Фото: Reuters © 2017

      • Жители Карибского бассейна пытаются оценить последствия и ущерб от ураганов «Ирма» и «Харви». Они могут обойтись стране в 290 миллиардов долларов.

      В эту сумму входят финансовые потери жителей пострадавших штатов (у тысяч человек разрушены дома, искорежены машины), а также издержки, связанные с ростом безработицы и уничтожением урожая.

      «Ирма» нанесла катастрофический ущерб и странам Карибского бассейна, где погибли десятки человек. Во Флориде до сих пор без света остаются больше 6,5 миллиона жителей. Службы работают в экстренном режиме.

      смотретьАмериканцы готовятся к катастрофическому наводнению после урагана
      Американцы готовятся к катастрофическому наводнению после урагана
      «Ирма» находится сейчас над территорией соседних штатов. В Алабаме президент Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения. Но сильных разрушений там, как ожидается, там не будет. Ураган сначала ослаб до шторма, а потом до категории тропической депрессии.

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