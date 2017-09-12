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  • 12.09, 08:02

    Ураган «Ирма» ослаб до тропической депрессии

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    • Фото: Reuters © 2017, Carlo Allegri
    Ураган «Ирма» ослаб до тропической депрессии

    Ураган «Ирма» ослаб до тропической депрессии

    Ураган «Ирма» ослаб до тропической депрессии
  • Фото: Reuters © 2017, Carlo Allegri

    • Смертоносный ураган «Ирма» над территорией США ослаб до тропического шторма, а потом до тропической депрессии.

    Как сообщает Национальная метеорологическая служба США, атмосферное явление уже ослабло до уровня тропической депрессии, то есть, до циклона самой низкой интенсивности. Сейчас «Ирма» находится рядом с границей между штатами Джорджия и Алабама продолжает движение в северо-западном направлении со скоростью около 6,5 м/с. Скорость ветра упала до 15,6 метров в секунду. При этом «Ирма» несет с собой проливные дожди.

    Напомним, самый тяжелый удар «Ирма», будучи еще ураганом, нанесла в воскресенье американскому штату Флорида, где была проведена крупнейшая в истории эвакуация жителей.

    Затоплены несколько городов, власти Флориды только начинают оценку ущерба от стихийного бедствия, который может составить до 100 млрд долларов.

    смотретьАмериканцы готовятся к катастрофическому наводнению после урагана
    Американцы готовятся к катастрофическому наводнению после урагана
    В странах Карибского бассейна и на территории США во Флориде, Джорджии и Южной Каролине в результате урагана «Ирма» погибли в общей сложности более 40 человек.

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