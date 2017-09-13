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  • 13.09, 20:24

    На Украине собираются создать конкурента Facebook

    1 комментарий
    • Фото: esvoe.com
    На Украине собираются создать конкурента Facebook

    На Украине собираются создать конкурента Facebook

    На Украине собираются создать конкурента Facebook
  • Фото: esvoe.com

    • На Украине заявили о создании новой социальной сети под названием «ЄСвоє».

    О новом проекте сообщила на своей странице в Facebook один из авторов новой соцсети Александра Струмчинская. Разработчики обещают, что «ЄСвоє» станет реальным конкурентом всем российским соцсетям и Facebook.

    Александра Струмчинская: «Когда вы увидите масштабность проекта, то поймете, что это не сайт-однодневка, а реальный конкурент не только российским соцсетям, но и Facebook».

    В новой соцсети обещают легальный доступ к контенту — музыке и кино, а также площадкой, где «каждый пользователь при желании сможет зарабатывать». Регистрацию планируют открыть 29 сентября.

    Вчора я оголосила про презентацію нового і продукту, який за рахунок свого масштабного підходу, інноваційності та грунтовності розуміння потреб від звичайних користувачів до бізнесу, об’єднає не лише українців, а й громадян інших держав.
    Виникло відразу дуже багато запитань і на частину з них я зараз дам Вам відповіді.

    Hад розробкою соціально мережі ЄСвоє 👉 http://esvoe.com/ 👈 працює зовсім інша команда розробників.

    Коли ви побачите масштабність проекту то зрозумієте, що це не сайт ’’одноденка’’, а реальний конкурент не тільки російським соцмережа, а й Facebook.

    Перш за все — це контент (музика, кіно…), який буде цілком легальним.
    Крім того, ЄСвоє 👉 http://esvoe.com/ 👈 це також і бізнес-мережа, в якій кожен користувач (за потреби) зможе заробляти. Ми пропонуємо інструменти як для початку власного бізнесу, так і для покращення ефективної роботи вже існуючого. Також вже на першому ж етапі будуть інтегровані додатки, а цікаві ігри та корисні програми, з якими користувачі ознайомляться на старті.

    👉 http://esvoe.com/ 👈

    Опубликовано Олександрой Струмчинськой 13 сентября 2017 г.


    смотретьУкраинцы продолжают посещать российскую интернет-«запрещенку»
    Украинцы продолжают посещать российскую интернет-«запрещенку»
    В мае на Украине запретили российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». После этого та же Александра Струмчинская анонсировала разработку украинской соцсети Ukrainians. Тогда заявлялось, что сеть будет аналогом «ВКонтакте». В начале сентября проект закрылся.

    Также на Украине объявляли о создании соцсети Woolik. В ней зарегистрировались более 100 тысяч человек, после чего разработчики заявили, что все это было просто шуткой, и проект больше не работает.

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