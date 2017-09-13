На Украине собираются создать конкурента Facebook

Вчора я оголосила про презентацію нового і продукту, який за рахунок свого масштабного підходу, інноваційності та грунтовності розуміння потреб від звичайних користувачів до бізнесу, об’єднає не лише українців, а й громадян інших держав.

Виникло відразу дуже багато запитань і на частину з них я зараз дам Вам відповіді.



Hад розробкою соціально мережі ЄСвоє 👉 http://esvoe.com/ 👈 працює зовсім інша команда розробників.



Коли ви побачите масштабність проекту то зрозумієте, що це не сайт ’’одноденка’’, а реальний конкурент не тільки російським соцмережа, а й Facebook.



Перш за все — це контент (музика, кіно…), який буде цілком легальним.

Крім того, ЄСвоє 👉 http://esvoe.com/ 👈 це також і бізнес-мережа, в якій кожен користувач (за потреби) зможе заробляти. Ми пропонуємо інструменти як для початку власного бізнесу, так і для покращення ефективної роботи вже існуючого. Також вже на першому ж етапі будуть інтегровані додатки, а цікаві ігри та корисні програми, з якими користувачі ознайомляться на старті.



👉 http://esvoe.com/ 👈