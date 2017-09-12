Сообщение о запуске новой украинской соцсети Woolik оказалось шуткой

Разработчики новой социальной сети Woolik признались, что просто хотели пошутить над украинцами и СМИ.
Новая украинская социальная сеть Woolik закрылась спустя несколько дней после запуска. Разработчики рассказали порталу LIGA.net, что проект «задумывался группой разработчиков, как шутка над украинцами и украинскими СМИ». «Заканчивайте уже с пиаром Woolik. Мы тут уже со смеху умираем. С уважением, группа шутников», — написали создатели соцсети.
За первую неделю работы в Woolik зарегистрировались более 100 тысяч человек. Из-за большого спроса проект даже переехал на серверы, которые «в 12 раз мощнее предыдущих», рассказал представитель соцсети.
Ранее сообщалось, что социальная сеть Woolik приходит на смену провалившемуся проекту Ukrainians. Разработчики заявляли, что новая соцсеть обладает «роскошной функциональностью, которая не уступает мировым аналогам, а в чем-то и превосходит их». А главной задачей проекта является «современная, эстетически приятная, быстрая и удобная коммуникация между людьми по всему миру».
Известно, что авторами Woolik являются два гражданина Украины, их имена не сообщаются.
Напомним, что в мае на Украине были заблокированы российские «ВКонтакте» и «Одноклассники».
За первую неделю работы в Woolik зарегистрировались более 100 тысяч человек. Из-за большого спроса проект даже переехал на серверы, которые «в 12 раз мощнее предыдущих», рассказал представитель соцсети.
Ранее сообщалось, что социальная сеть Woolik приходит на смену провалившемуся проекту Ukrainians. Разработчики заявляли, что новая соцсеть обладает «роскошной функциональностью, которая не уступает мировым аналогам, а в чем-то и превосходит их». А главной задачей проекта является «современная, эстетически приятная, быстрая и удобная коммуникация между людьми по всему миру».
Известно, что авторами Woolik являются два гражданина Украины, их имена не сообщаются.
Напомним, что в мае на Украине были заблокированы российские «ВКонтакте» и «Одноклассники».
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