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  • 10.06, 06:14

    На Украине разрабатывают аналог соцсети «ВКонтакте»

    3 комментария
    На Украине разрабатывают аналог соцсети «ВКонтакте»

    На Украине разрабатывают аналог соцсети «ВКонтакте»

    На Украине разрабатывают аналог соцсети «ВКонтакте»
  • Фото: @ukrainians_co /twitter.com

    • На территории Украины создают «свою» социальную сеть Ukrainians. Разработкой аналога «ВКонтакте» занимается канадская IT-компания StartupSoft.

    Новая социальная сеть Ukrainians пока работает в тестовом режиме: пользователи сейчас могут лишь зарегистрироваться, заполнить данные личного профиля и добавить фотографии.

    В разделе «О компании» говорится, что Ukrainians основана 17 мая 2017 года, в этот день стартовала регистрация и сбор подписей. Разработчики заявили, что если убедятся достаточном спросе на ресурс, то незамедлительно приступят к разработке. За три дня в соцсети зарегистрировались более 50 тысяч человек, и владельцы ресурса объявили, что запустят украинскую соцсеть в течение четырех месяцев.

    «Миссия Ukrainians заключается в формировании безопасного, удобного пространства для коммуникаций и платформы для создания, распространения и потребления качественного персонализированного контента», — отмечают создатели.

    Напомним, социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также сервисы «Яндекса» и Mail.Ru Group указом президента Порошенко запрещены на Украине. В интернет-ассоциации Украины возможный ущерб от инициативы администрации Порошенко оценивают суммой 1 миллиард долларов. В компании Mail.Ru заявили, что от блокировки российских сайтов пострадает порядка 25 млн граждан Украины.

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