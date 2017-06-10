На Украине разрабатывают аналог соцсети «ВКонтакте»

На территории Украины создают «свою» социальную сеть Ukrainians. Разработкой аналога «ВКонтакте» занимается канадская
IT-компания StartupSoft.
Новая социальная сеть Ukrainians пока работает в тестовом режиме: пользователи сейчас могут лишь зарегистрироваться, заполнить данные личного профиля и добавить фотографии.
В разделе «О компании» говорится, что Ukrainians основана 17 мая 2017 года, в этот день стартовала регистрация и сбор подписей. Разработчики заявили, что если убедятся достаточном спросе на ресурс, то незамедлительно приступят к разработке. За три дня в соцсети зарегистрировались более 50 тысяч человек, и владельцы ресурса объявили, что запустят украинскую соцсеть в течение четырех месяцев.
«Миссия Ukrainians заключается в формировании безопасного, удобного пространства для коммуникаций и платформы для создания, распространения и потребления качественного персонализированного контента», — отмечают создатели.
указом президента Порошенко запрещены на Украине. В интернет-ассоциации Украины возможный ущерб от инициативы администрации Порошенко оценивают суммой 1 миллиард долларов. В компании Mail.Ru заявили, что от блокировки российских сайтов пострадает порядка 25 млн граждан Украины.
В разделе «О компании» говорится, что Ukrainians основана 17 мая 2017 года, в этот день стартовала регистрация и сбор подписей. Разработчики заявили, что если убедятся достаточном спросе на ресурс, то незамедлительно приступят к разработке. За три дня в соцсети зарегистрировались более 50 тысяч человек, и владельцы ресурса объявили, что запустят украинскую соцсеть в течение четырех месяцев.
«Миссия Ukrainians заключается в формировании безопасного, удобного пространства для коммуникаций и платформы для создания, распространения и потребления качественного персонализированного контента», — отмечают создатели.
указом президента Порошенко запрещены на Украине. В интернет-ассоциации Украины возможный ущерб от инициативы администрации Порошенко оценивают суммой 1 миллиард долларов. В компании Mail.Ru заявили, что от блокировки российских сайтов пострадает порядка 25 млн граждан Украины.
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