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  • 07.09, 17:24

    На Украине запустили еще одну новую соцсеть

    1 комментарий
    • woolik.co
    На Украине запустили еще одну новую соцсеть

    На Украине запустили еще одну новую соцсеть

    На Украине запустили еще одну новую соцсеть
  • woolik.co

    • На Украине запустили новую социальную сеть Woolik, которая пришла на смену провалившемуся на днях проекту Ukrainians.

    Разработчики проекта на своей странице в Facebook заявили, что новая соцсеть обладает «роскошной функциональностью, которая не уступает мировым аналогам, а в чем-то и превосходит их». Главной задачей Woolik, по словам разработчиков, станет «современная, эстетически приятная, быстрая и удобная коммуникация между людьми по всему миру».

    Будущим пользователям обещают не только возможность обмениваться сообщениями и делиться новостями, но и смотреть видео, а также слушать музыку. В оформлении сайта преобладают цвета украинского флага, а слоганом соцсети стало высказывание «Свобода — наша религия».

    смотретьУкраинцы продолжают посещать российскую интернет-«запрещенку»
    Украинцы продолжают посещать российскую интернет-«запрещенку»
    При этом стоит отметить, что два дня назад, 5 сентября, в стране закрылась соцсеть Ukrainians, которая была задумана как «первая украинская национальная соцсеть». Разработка Ukrainians началась в июне. Предполагалось, что соцсеть заменит российские «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые были заблокированы в мае указом президента Петра Порошенко.

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