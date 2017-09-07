На Украине запустили еще одну новую соцсеть

На Украине запустили новую социальную сеть Woolik, которая пришла на смену провалившемуся на днях проекту Ukrainians.
Разработчики проекта на своей странице в Facebook заявили, что новая соцсеть обладает «роскошной функциональностью, которая не уступает мировым аналогам, а в чем-то и превосходит их». Главной задачей Woolik, по словам разработчиков, станет «современная, эстетически приятная, быстрая и удобная коммуникация между людьми по всему миру».
Будущим пользователям обещают не только возможность обмениваться сообщениями и делиться новостями, но и смотреть видео, а также слушать музыку. В оформлении сайта преобладают цвета украинского флага, а слоганом соцсети стало высказывание «Свобода — наша религия».
При этом стоит отметить, что два дня назад, 5 сентября, в стране закрылась соцсеть Ukrainians, которая была задумана как «первая украинская национальная соцсеть». Разработка Ukrainians началась в июне. Предполагалось, что соцсеть заменит российские «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые были заблокированы в мае указом президента Петра Порошенко.
Будущим пользователям обещают не только возможность обмениваться сообщениями и делиться новостями, но и смотреть видео, а также слушать музыку. В оформлении сайта преобладают цвета украинского флага, а слоганом соцсети стало высказывание «Свобода — наша религия».
При этом стоит отметить, что два дня назад, 5 сентября, в стране закрылась соцсеть Ukrainians, которая была задумана как «первая украинская национальная соцсеть». Разработка Ukrainians началась в июне. Предполагалось, что соцсеть заменит российские «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые были заблокированы в мае указом президента Петра Порошенко.
Комментарии