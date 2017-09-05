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  • 05.09, 12:25

    На Украине прекратили разработку собственной соцсети

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    На Украине прекратили разработку собственной соцсети

    На Украине прекратили разработку собственной соцсети

    На Украине прекратили разработку собственной соцсети

    Сооснователь соцсети Ukrainians объявила об остановке ее разработки.

    Одна из основателей социальной сети Ukrainians Александра Струмчинская сообщила о закрытии проекта. На своей странице в Facebook Струмчинская заявила, что такое решение приняло руководство компании разработчиков, и изменить это решение она не в силах.

    Александра Струмчинская, соосновательница соцсети Ukrainians: «Меня поставили перед фактом, что разработка украинской социальной сети прекращается. Мне очень жаль, и я открыто прошу прощения и благодарю всех пользователей, которые вместе со мной искренне верили в реализацию и успех этого проекта».

    Разработка собственной украинской социальной сети началась в июне. Соцсеть была призвана заменить украинцам соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», которые в мае указом президента Петра Порошенко были заблокированы на территории Украины.

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