На Украине прекратили разработку собственной соцсети

Сооснователь соцсети Ukrainians объявила об остановке ее разработки.
Одна из основателей социальной сети Ukrainians Александра Струмчинская сообщила о закрытии проекта. На своей странице в Facebook Струмчинская заявила, что такое решение приняло руководство компании разработчиков, и изменить это решение она не в силах.
Александра Струмчинская, соосновательница соцсети Ukrainians: «Меня поставили перед фактом, что разработка украинской социальной сети прекращается. Мне очень жаль, и я открыто прошу прощения и благодарю всех пользователей, которые вместе со мной искренне верили в реализацию и успех этого проекта».
Разработка собственной украинской социальной сети началась в июне. Соцсеть была призвана заменить украинцам соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», которые в мае указом президента Петра Порошенко были заблокированы на территории Украины.
Александра Струмчинская, соосновательница соцсети Ukrainians: «Меня поставили перед фактом, что разработка украинской социальной сети прекращается. Мне очень жаль, и я открыто прошу прощения и благодарю всех пользователей, которые вместе со мной искренне верили в реализацию и успех этого проекта».
Разработка собственной украинской социальной сети началась в июне. Соцсеть была призвана заменить украинцам соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», которые в мае указом президента Петра Порошенко были заблокированы на территории Украины.
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