Захарова назвала «перформансом» реакцию властей США на дым над генконсульством РФ

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала действия властей
Сан-Франциско в отношении генконсульства РФ.
Уведомление, направленное сотрудникам российского диппредставительства в Сан-Франциско в связи со сжиганием мусора, Мария Захарова на своей странице в Facebook назвала очередным «антироссийским перформенсом».
Ранее местное телевидение сообщило, что управление, ответственное за качество воздуха одного из районов Сан-Франциско, направило сотрудникам недавно закрытого российского консульства уведомление о нарушении, связанное со „сжиганием мусора“».
Ралф Борманн, представитель управления по контролю за качеством воздуха: «В связи с сжиганием мусора мы выписали уведомление о нарушении. Их сотрудники будут поддерживать контакт с нашим персоналом для установления обстоятельств и урегулирования ситуации. Понятно, что они не жгли дрова. Было много черного дыма, многие видели это. По густоте и черноте дыма понятно, что это был мусор или материал, запрещенный для сожжения».
По словам Борманна, пока направлено уведомление без штрафа, поскольку расследование может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.
К зданию генерального консульства РФ в Сан-Франциско 1 сентября прибыли пожарные расчеты. Их вызвали, когда над российским диппредставительством поднялся столб черного дыма. Выяснилось, что он шел из трубы камина российского генконсульства. 2 сентября по решению американских властей генконсульство РФ в Сан-Франциско было закрыто.
СМИ:«Управление по контролю за качеством воздуха одного из районов Сан-Франциско направило сотрудникам закрытого недавно…Опубликовано Марией Захаровой 13 сентября 2017 г.
Ранее местное телевидение сообщило, что управление, ответственное за качество воздуха одного из районов Сан-Франциско, направило сотрудникам недавно закрытого российского консульства уведомление о нарушении, связанное со „сжиганием мусора“».
Ралф Борманн, представитель управления по контролю за качеством воздуха: «В связи с сжиганием мусора мы выписали уведомление о нарушении. Их сотрудники будут поддерживать контакт с нашим персоналом для установления обстоятельств и урегулирования ситуации. Понятно, что они не жгли дрова. Было много черного дыма, многие видели это. По густоте и черноте дыма понятно, что это был мусор или материал, запрещенный для сожжения».
По словам Борманна, пока направлено уведомление без штрафа, поскольку расследование может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.
К зданию генерального консульства РФ в Сан-Франциско 1 сентября прибыли пожарные расчеты. Их вызвали, когда над российским диппредставительством поднялся столб черного дыма. Выяснилось, что он шел из трубы камина российского генконсульства. 2 сентября по решению американских властей генконсульство РФ в Сан-Франциско было закрыто.
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