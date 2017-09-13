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  • 13.09, 12:50

    Захарова назвала «перформансом» реакцию властей США на дым над генконсульством РФ

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    Захарова назвала «перформансом» реакцию властей США на дым над генконсульством РФ

    Захарова назвала «перформансом» реакцию властей США на дым над генконсульством РФ

    Официальный представитель МИД РФ прокомментировала действия властей Сан-Франциско в отношении генконсульства РФ.

    Уведомление, направленное сотрудникам российского диппредставительства в Сан-Франциско в связи со сжиганием мусора, Мария Захарова на своей странице в Facebook назвала очередным «антироссийским перформенсом».

    СМИ:«Управление по контролю за качеством воздуха одного из районов Сан-Франциско направило сотрудникам закрытого недавно…

    Опубликовано Марией Захаровой 13 сентября 2017 г.


    Ранее местное телевидение сообщило, что управление, ответственное за качество воздуха одного из районов Сан-Франциско, направило сотрудникам недавно закрытого российского консульства уведомление о нарушении, связанное со „сжиганием мусора“».

    Ралф Борманн, представитель управления по контролю за качеством воздуха: «В связи с сжиганием мусора мы выписали уведомление о нарушении. Их сотрудники будут поддерживать контакт с нашим персоналом для установления обстоятельств и урегулирования ситуации. Понятно, что они не жгли дрова. Было много черного дыма, многие видели это. По густоте и черноте дыма понятно, что это был мусор или материал, запрещенный для сожжения».

    По словам Борманна, пока направлено уведомление без штрафа, поскольку расследование может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

    смотретьСпецслужбы США орудуют на территории закрытого в Сан-Франциско консульства РФ
    Спецслужбы США орудуют на территории закрытого в Сан-Франциско консульства РФ
    К зданию генерального консульства РФ в Сан-Франциско 1 сентября прибыли пожарные расчеты. Их вызвали, когда над российским диппредставительством поднялся столб черного дыма. Выяснилось, что он шел из трубы камина российского генконсульства. 2 сентября по решению американских властей генконсульство РФ в Сан-Франциско было закрыто.

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