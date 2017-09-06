Спецслужбы США орудуют на территории закрытого в Сан-Франциско консульства РФ: видео

МИД РФ опубликовал видеозапись, на которой неизвестные люди обыскивают здание генконсульства РФ в
Сан-Франциско.
На видеокадрах, которые сняты внутри здания российского генконсульства видно, как несколько человек ходят по комнатам, заглядывая в ящики, вскрывают коробки. Один из присутствующих выносит из комнаты тяжелый чемодан. Также какие-то работы проводятся и на крыше здания закрытого диппредставительства.
«Представители силовых структур США проводят неизвестные работы на территории», — отмечает МИД РФ в Twitter.
МИД РФ: «Представители силовых структур США уродуют дорогой паркет, хозяйничают без разрешения. А главное, кто эти люди, которые ведут себя как рейдеры, никому неизвестно».
Напомним, в конце августа США потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Свое решение Вашингтон назвал ответом на сокращение дипмиссии США в России до 455 человек. В день закрытия на этих дипломатических объектах прошли обыски. В российском МИД назвали происходящее рейдерским захватом, государственным хулиганством и «адской клоунадой».
А накануне в ходе визита в Китай президент РФ Владимир Путин не исключил, что Россия может пойти на дальнейшее сокращение числа сотрудников американских дипмиссий.
«Представители силовых структур США проводят неизвестные работы на территории», — отмечает МИД РФ в Twitter.
МИД РФ: «Представители силовых структур США уродуют дорогой паркет, хозяйничают без разрешения. А главное, кто эти люди, которые ведут себя как рейдеры, никому неизвестно».
Представители силовых структур #США проводят неизвестные работы на территории @consulrussiaSF | @StateDept @RussiaInUSA pic.twitter.com/6fMsfSb5LO— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 6 сентября 2017 г.
Напомним, в конце августа США потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Свое решение Вашингтон назвал ответом на сокращение дипмиссии США в России до 455 человек. В день закрытия на этих дипломатических объектах прошли обыски. В российском МИД назвали происходящее рейдерским захватом, государственным хулиганством и «адской клоунадой».
А накануне в ходе визита в Китай президент РФ Владимир Путин не исключил, что Россия может пойти на дальнейшее сокращение числа сотрудников американских дипмиссий.
Комментарии