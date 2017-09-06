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  • 06.09, 14:08
    Спецслужбы США орудуют на территории закрытого в Сан-Франциско консульства РФ: видео. дипломатия, МИД РФ, обыски, санкции, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпецслужбы США орудуют на территории закрытого в Сан-Франциско консульства РФ: видео

    Спецслужбы США орудуют на территории закрытого в Сан-Франциско консульства РФ: видео

    3 комментария
    Спецслужбы США орудуют на территории закрытого в <nobr>Сан-Франциско</nobr> консульства РФ: видео

    Спецслужбы США орудуют на территории закрытого в Сан-Франциско консульства РФ: видео

    Спецслужбы США орудуют на территории закрытого в <nobr>Сан-Франциско</nobr> консульства РФ: видео

      МИД РФ опубликовал видеозапись, на которой неизвестные люди обыскивают здание генконсульства РФ в Сан-Франциско.

      На видеокадрах, которые сняты внутри здания российского генконсульства видно, как несколько человек ходят по комнатам, заглядывая в ящики, вскрывают коробки. Один из присутствующих выносит из комнаты тяжелый чемодан. Также какие-то работы проводятся и на крыше здания закрытого диппредставительства.

      «Представители силовых структур США проводят неизвестные работы на территории», — отмечает МИД РФ в Twitter.

      МИД РФ: «Представители силовых структур США уродуют дорогой паркет, хозяйничают без разрешения. А главное, кто эти люди, которые ведут себя как рейдеры, никому неизвестно».




      смотретьПростые американцы считают местью закрытие диппредставительств РФ в США
      Простые американцы считают местью закрытие диппредставительств РФ в США
      Напомним, в конце августа США потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Свое решение Вашингтон назвал ответом на сокращение дипмиссии США в России до 455 человек. В день закрытия на этих дипломатических объектах прошли обыски. В российском МИД назвали происходящее рейдерским захватом, государственным хулиганством и «адской клоунадой».

      А накануне в ходе визита в Китай президент РФ Владимир Путин не исключил, что Россия может пойти на дальнейшее сокращение числа сотрудников американских дипмиссий.

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