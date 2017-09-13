Свирепая «Ирма» оставила без света 15 миллионов американцев

На юге Соединенных Штатов около 15 миллионов человек до сих пор остаются без электричества. Большие территории оказались во мраке после разрушительного урагана «Ирма».
Повреждения проводов настолько серьезны, что ремонтные бригады не справляются с работой. Сообщается, что в особо пострадавших районах полностью восстановить энергонабжение удастся только к 22 сентября.
«Ирма» ударила по материковой части американского штата Флорида в воскресенье. На побережье высота волн достигала 4,5 метра, начались проливные дожди. Чуть ранее стихия обрушилась на страны Карибского бассейна. Изначально урагану присвоили пятую, наивысшую степень, он стал самым мощным в Атлантике за последнее десятилетие. По предварительным данным, «Ирма» унесла 55 человеческих жизней.
«Ирма» ударила по материковой части американского штата Флорида в воскресенье. На побережье высота волн достигала 4,5 метра, начались проливные дожди. Чуть ранее стихия обрушилась на страны Карибского бассейна. Изначально урагану присвоили пятую, наивысшую степень, он стал самым мощным в Атлантике за последнее десятилетие. По предварительным данным, «Ирма» унесла 55 человеческих жизней.
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