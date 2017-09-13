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  • 13.09, 05:16

    На презентации iPhone X не сработал датчик распознавания лица

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    На презентации iPhone X не сработал датчик распознавания лица

    На презентации iPhone X не сработал датчик распознавания лица

    На презентации iPhone X не сработал датчик распознавания лица
  • Фото: Associated Press © 2017, Marcio Jose Sanchez

    • Не без накладок прошла презентация флагмана от компании Apple. iPhone X не узнал своего владельца именно в тот момент, когда шел рассказ о том, насколько удобно и современно реализована в нем функция распознавания лица.

    Долгожданная для всех поклонников продуктов корпорации Apple презентация состоялась во вторник в Купертино. Были представлены iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, выпущенный к 10-летию первого iPhone, и про который в компании заявляют, что он «задаст тон новому поколению смартфонов на ближайшие 10 лет».

    iPhone X оснащен функцией Face ID, то есть смартфон узнает своего владельца в лицо. О преимуществах этой технологии рассказывал вице-президент компании Крейг Федериги, однако именно в этот миг iPhone X его и не узнал. На трансляции было видно, как на экране появилось предложение «ввести цифровой пароль, чтобы разблокировать Face ID».

    После этого Федериги взял со столика другой аппарат, который разблокировался с первой же попытки.



    смотретьОбозреватель НТВ одним из первых подержал в руках iPhone X
    Обозреватель НТВ одним из первых подержал в руках iPhone X
    Примечательно, что в Apple обещают, что гаджет будет не просто запоминать внешность своего владельца, но и анализировать строение его лица. Так что ни изменение прически, ни очки, ни новый головной убор не должны помешать iPhone X опознать своего владельца. Одним из первых флагманскую модель смартфона подержал в руках обозреватель программы НТВ «Чудо техники» Ким Коршунов. По его словам, аппарат беспрерывно обучается распознавать владельца при любых изменениях внешности.

    Также стали известны цены, по которым iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X будут продаваться в России. Предзаказы начнут принимать с 27 октября, а старт продаж назначен на 3 ноября.

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