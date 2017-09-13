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  • 13.09, 03:46

    Число жертв урагана «Ирма» возросло до 55 человек

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    • Фото: Reuters © 2017, Gregg Newton
    Число жертв урагана «Ирма» возросло до 55 человек

    Число жертв урагана «Ирма» возросло до 55 человек

    Число жертв урагана «Ирма» возросло до 55 человек
  • Фото: Reuters © 2017, Gregg Newton

    • Появились обновленные данные о числе погибших в результате стихийного бедствия в США и Карибских странах.

    По сведениям Associated Press, общее число жертв урагана «Ирма» в США и странах Карибского бассейна составляет не менее 55 человек.

    При этом не менее 18 смертей приходятся на территорию Соединенных Штатов: 12 человек погибли во Флориде, 4 человека погибли в Южной Каролине, еще двое человека стали жертвами урагана «Ирма» в Джорджии.

    В странах Карибского бассейна официально подтверждена гибель 37 человек, но местные власти предупреждают, что эти цифры могут еще возрасти по мере разбора завалов.

    Напомним, ураган «Ирма» называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. «Ирма» также поставила рекорд по продолжительности негативного воздействия из мощных ураганов.

    смотретьВ США эксперты подсчитывают ущерб от двух разрушительных ураганов
    В США эксперты подсчитывают ущерб от двух разрушительных ураганов
    Напомним, в воскресенье «Ирма» обрушилась на материковую часть американского штата Флорида. Побережье накрыли волны высотой до 4,5 метра, а затем начались проливные дожди. Стихия также нанесла катастрофический ущерб территориям Карибского бассейна, в их числе американские и британские Виргинские Острова, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Куба, Пуэрто- Рико, острова Сен-Бартелеми и Сен-Мартен.

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