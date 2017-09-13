Продам почку: пользователи соцсетей с юмором встретили премьеру iPhone X

iPhone X за $999 и в продаже с 3 ноября

Я успею продать почку? — Harold (@Raccoon_Crash) 12 сентября 2017 г.

iPhone X: значение внутренних органов человека слишком переоценено — Rudenko (@drunken___Jimmy) 12 сентября 2017 г.

Теперь у людей помимо ипотеки, кредита на машину будет ещё кредит на iPhone X. — Radim Valeev (@traaablaa) 12 сентября 2017 г.

Когда за один вечер опустился на две ступени нищеброда. #iPhoneX — пудренный носик (@poisson_caez) 12 сентября 2017 г.

Сегодня презентация iPhone 8, а ты все еще мечтаешь о 5s — Leonid (@leonidgaidukhin) 12 сентября 2017 г.

Кульминация презентации iPhone X pic.twitter.com/aFuJHXRShk — Илиас Меркури (@imerkouri) 12 сентября 2017 г.

За возможность записывать сообщения в образе единорога и ₽80 тысяч отдать не жалко 🦄 #AppleEvent #iPhoneX pic.twitter.com/4VTgij9n00 — Yakov Manshin (@yakovmanshin) 12 сентября 2017 г.

Анимированная какаха !!!

Ради этого стоит брать iPhone X — ARA (@AraslanovaAliya) 12 сентября 2017 г.

Любители шапочек из фольги посетуют на то мол «собрали отпечатки, а теперь лица соберут», но всеравно купять #iPhoneX pic.twitter.com/N322Se8Rzr — dava (@daaavaaa) 12 сентября 2017 г.

Сможет ли iPhone X распознать юридическое лицо? — Покемон ВьетКафе (@sikorochka) 12 сентября 2017 г.

Когда рад новой функции FaceID на IPhone X pic.twitter.com/drPp85T0iu — EeOneGuy💡 (@EeOneGuy) 12 сентября 2017 г.

Когда пытаешься прочесть переписки своего парня на новом iPhone. #AppleEvent pic.twitter.com/o0MyKUyC91 — Данила Поперечный (@Spoontamer) 12 сентября 2017 г.