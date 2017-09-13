Продам почку: пользователи соцсетей с юмором встретили премьеру iPhone X

После презентации корпорацией Apple сразу трех смартфонов, улучшенной беспроводной зарядки и новых автономных часов, соцсети мира полны причитаний пользователей о том, «как в один миг устарели их гаджеты».
Продам почку.#Apple #iPhoneX #айфон10— Vasya AVGN 👸🏼 (@Nastya_AVGN) 12 сентября 2017 г.
iPhone X за $999 и в продаже с 3 ноября— Harold (@Raccoon_Crash) 12 сентября 2017 г.
Я успею продать почку?
iPhone X: значение внутренних органов человека слишком переоценено— Rudenko (@drunken___Jimmy) 12 сентября 2017 г.
Не обошлось и без других шуток на тему стоимости представленных новинок.
Теперь у людей помимо ипотеки, кредита на машину будет ещё кредит на iPhone X.— Radim Valeev (@traaablaa) 12 сентября 2017 г.
Когда за один вечер опустился на две ступени нищеброда. #iPhoneX— пудренный носик (@poisson_caez) 12 сентября 2017 г.
Сегодня презентация iPhone 8, а ты все еще мечтаешь о 5s— Leonid (@leonidgaidukhin) 12 сентября 2017 г.
Множество комментариев вызвала и возможность создавать анимированные знаки-эмодзи, воспроизводящие мимику владельца.
Кульминация презентации iPhone X pic.twitter.com/aFuJHXRShk— Илиас Меркури (@imerkouri) 12 сентября 2017 г.
За возможность записывать сообщения в образе единорога и ₽80 тысяч отдать не жалко 🦄 #AppleEvent #iPhoneX pic.twitter.com/4VTgij9n00— Yakov Manshin (@yakovmanshin) 12 сентября 2017 г.
Анимированная какаха !!!— ARA (@AraslanovaAliya) 12 сентября 2017 г.
Ради этого стоит брать iPhone X
Не меньше число шуток вызвала и функция разблокировки аппарата сенсором 3D-сканирования лица — Face ID. Припомнили всех, кому придется тяжело: и женщин Востока, и безликих убийц из сериала Game of Thrones.
Любители шапочек из фольги посетуют на то мол «собрали отпечатки, а теперь лица соберут», но всеравно купять #iPhoneX pic.twitter.com/N322Se8Rzr— dava (@daaavaaa) 12 сентября 2017 г.
Сможет ли iPhone X распознать юридическое лицо?— Покемон ВьетКафе (@sikorochka) 12 сентября 2017 г.
Когда рад новой функции FaceID на IPhone X pic.twitter.com/drPp85T0iu— EeOneGuy💡 (@EeOneGuy) 12 сентября 2017 г.
Следующий этап развития #iPhoneX — набор текста, скроллинг и работа с приложениями глазами 👀#AppleEvent #iphone10 pic.twitter.com/UkcYrzdRUx— Tim Engalychev (@engalychev) 12 сентября 2017 г.
Ор выше гор😂😂😂#iPhoneX #AppleEvent #GameofThrones pic.twitter.com/FrKrPkxhoX— Vlad Lysenko (@vladiklysenkoo) 12 сентября 2017 г.
Когда пытаешься прочесть переписки своего парня на новом iPhone. #AppleEvent pic.twitter.com/o0MyKUyC91— Данила Поперечный (@Spoontamer) 12 сентября 2017 г.
Не обошлось без шуток в отношении исчезнувшей кнопки Home и беспроводного устройства Air Power, позволяющего заряжать несколько гаджетов одновременно.
Накладную кнопку Home можно будет приобрести на сайте Apple за 349 долларов. #iPhoneX #AppleEvent2017 #AppleEvent #iphone— Вячеслав (@pro_moscow) 12 сентября 2017 г.
Вообще-то на площадке для беспроводной зарядки iPhone X есть ещё довольно много полезного пространства.#AppleEvent #AppleEvent2017 pic.twitter.com/ipd7hWOxRs— Нияма (@Niyama_ru) 12 сентября 2017 г.
Одним из первых флагманскую модель смартфона подержал в руках обозреватель программы НТВ «Чудо техники» Ким Коршунов. Не обошлось на презентации и без курьезов: iPhone X не узнал своего владельца именно в тот момент, когда шел рассказ о том, насколько совершенно реализована в нем функция распознавания лица.
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