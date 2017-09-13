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  • 13.09, 06:47

    Продам почку: пользователи соцсетей с юмором встретили премьеру iPhone X

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    • Фото: Reuters © 2017, Stephen Lam
    Продам почку: пользователи соцсетей с юмором встретили премьеру iPhone X

    Продам почку: пользователи соцсетей с юмором встретили премьеру iPhone X

    Продам почку: пользователи соцсетей с юмором встретили премьеру iPhone X
  • Фото: Reuters © 2017, Stephen Lam

    • После презентации корпорацией Apple сразу трех смартфонов, улучшенной беспроводной зарядки и новых автономных часов, соцсети мира полны причитаний пользователей о том, «как в один миг устарели их гаджеты».

    Российские пользователи соцсетей внимательнейшим образом следили за трансляцией презентации новинок, которую американская корпорация Applе проводила в Купертино. Соцсети полны разнообразных комментариев, из которых наибольшее число посвящено флагману iPhone X. А фраза «продам почку за новый iPhone» уже давно стала мемом.










    Не обошлось и без других шуток на тему стоимости представленных новинок.









    Множество комментариев вызвала и возможность создавать анимированные знаки-эмодзи, воспроизводящие мимику владельца.










    Не меньше число шуток вызвала и функция разблокировки аппарата сенсором 3D-сканирования лица — Face ID. Припомнили всех, кому придется тяжело: и женщин Востока, и безликих убийц из сериала Game of Thrones.



















    Не обошлось без шуток в отношении исчезнувшей кнопки Home и беспроводного устройства Air Power, позволяющего заряжать несколько гаджетов одновременно.







    Одним из первых флагманскую модель смартфона подержал в руках обозреватель программы НТВ «Чудо техники» Ким Коршунов. Не обошлось на презентации и без курьезов: iPhone X не узнал своего владельца именно в тот момент, когда шел рассказ о том, насколько совершенно реализована в нем функция распознавания лица.

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