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  • 12.09, 18:40

    В Нью-Йорке демонтировали счетчик госдолга США после того, как он показал $20 трлн

    1 комментарий

    В Нью-Йорке демонтировали счетчик госдолга США после того, как он показал $20 трлн

    В <nobr>Нью-Йорке</nobr> демонтировали счетчик госдолга США после того, как он показал $20 трлн

    Счетчик государственного долга США на Манхэттене демонтировали после того, как долг превысил 20 трлн долларов.

    Часы, которые фиксируют в реальном времени размер государственного долга США, демонтировали во вторник. Это произошло после того, как государственный долг США впервые превысил 20 триллионов долларов. Предполагается, что предстоит усовершенствовать дисплей устройства, передает РИА Новости.

    смотретьГосдолг США впервые в истории превысил отметку 20 трлн долларов
    Госдолг США впервые в истории превысил отметку 20 трлн долларов
    Ранее сообщалось, что государственный долг США впервые в истории перешагнул отметку в 20 трлн долларов, что больше, чем ВВП страны. Это стало возможно благодаря тому, что президент США Дональд Трамп подписал закон о временном повышении потолка госдолга. В планах у президента отменить лимит госдолга совсем — по его словам, ограничение только «усложняет ситуацию».

    Напомним, новый лимит госдолга позволит американским госучреждениям работать только до 8 декабря, пока в Конгрессе идет работа над федеральным бюджетом на 2018 финансовый год.

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