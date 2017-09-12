Госдолг США впервые в истории превысил отметку 20 трлн долларов

По оценкам американских СМИ, государственный долг США впервые в истории перешагнул отметку 20 триллионов долларов.
Как передает издание The Washington Examiner, сейчас размер государственного долга США составляет 20,16 трлн долларов, что на 100% превышает ВВП страны, который равен 19,3 трлн долларов.
Эксперты издания утверждают, что госдолг США впервые в истории перешагнул через отметку в 20 трлн долларов после того, как в пятницу президент США Дональд Трамп подписал закон о временном повышении потолка госдолга, что позволило возобновить процесс заимствования средств.
Напомним, новый лимит госдолга позволит американским госучреждениям работать только до 8 декабря, пока в Конгрессе идет работа над федеральным бюджетом на 2018 финансовый год. При этом президент Трамп предложил отменить максимальный уровень госдолга.
Эксперты издания утверждают, что госдолг США впервые в истории перешагнул через отметку в 20 трлн долларов после того, как в пятницу президент США Дональд Трамп подписал закон о временном повышении потолка госдолга, что позволило возобновить процесс заимствования средств.
Напомним, новый лимит госдолга позволит американским госучреждениям работать только до 8 декабря, пока в Конгрессе идет работа над федеральным бюджетом на 2018 финансовый год. При этом президент Трамп предложил отменить максимальный уровень госдолга.
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