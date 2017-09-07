Трамп предложил отменить потолок госдолга

Дональд Трамп назвал необязательным потолок госдолга США.
Американский президент подчеркнул, что разговоры об отказе от потолка госдолга ведутся уже много лет, и на «это есть много причин». По словам Трампа, этот потолок только «усложняет ситуацию» и «на самом деле не обязателен».
При этом Трамп отметил, что накануне обсуждал этот вопрос с лидерами конгресса, передает РИА Новости.
В настоящее время потолок госдолга США составляет 19,8 триллиона долларов, то есть более 105% ВВП. Трамп не раз заявлял, что госдолг необходимо сокращать, однако накануне стало известно, что президент США может договориться об очередном повышении потолка госдолга с демократами, что вызвало недовольство некоторых республиканцев.
При этом Трамп отметил, что накануне обсуждал этот вопрос с лидерами конгресса, передает РИА Новости.
В настоящее время потолок госдолга США составляет 19,8 триллиона долларов, то есть более 105% ВВП. Трамп не раз заявлял, что госдолг необходимо сокращать, однако накануне стало известно, что президент США может договориться об очередном повышении потолка госдолга с демократами, что вызвало недовольство некоторых республиканцев.
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