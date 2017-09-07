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  • 07.09, 21:56

    Трамп предложил отменить потолок госдолга

    1 комментарий

    Трамп предложил отменить потолок госдолга

    Трамп предложил отменить потолок госдолга

    Дональд Трамп назвал необязательным потолок госдолга США.

    Американский президент подчеркнул, что разговоры об отказе от потолка госдолга ведутся уже много лет, и на «это есть много причин». По словам Трампа, этот потолок только «усложняет ситуацию» и «на самом деле не обязателен».

    При этом Трамп отметил, что накануне обсуждал этот вопрос с лидерами конгресса, передает РИА Новости.

    В настоящее время потолок госдолга США составляет 19,8 триллиона долларов, то есть более 105% ВВП. Трамп не раз заявлял, что госдолг необходимо сокращать, однако накануне стало известно, что президент США может договориться об очередном повышении потолка госдолга с демократами, что вызвало недовольство некоторых республиканцев.

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