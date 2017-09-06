Трамп договорился с демократами о повышении потолка госдолга

Президент США объявил журналистам, что достиг договоренности с лидерами демократов в обеих палатах Конгресса США по вопросу повышения потолка госдолга и временном финансировании федерального правительства.
Дональд Трамп, президент США: «У нас была очень продуктивная встреча с лидером демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси и лидером демократов в Сенате Чаком Шумером. Мы договорились о трехмесячном повышении потолка госдолга, который они считают священным. Мы соглашаемся на повышение потолка госдолга автоматически, так как это очень важно».
Если лимит не будет повышен до 29 сентября, то госучреждения останутся без финансирования. Кроме того, это может привести к краху фондового рынка и росту процентных ставок, что повлечет за собой рецессию.
На данный момент госдолг США приближается к отметке в 20 трлн долларов. Если лимит госдолга не будет повышен до 29 сентября, то американские государственные учреждения останутся без финансирования. Кроме того, это может привести к краху фондового рынка и росту процентных ставок, напоминает ТАСС.
Если лимит не будет повышен до 29 сентября, то госучреждения останутся без финансирования. Кроме того, это может привести к краху фондового рынка и росту процентных ставок, что повлечет за собой рецессию.
На данный момент госдолг США приближается к отметке в 20 трлн долларов. Если лимит госдолга не будет повышен до 29 сентября, то американские государственные учреждения останутся без финансирования. Кроме того, это может привести к краху фондового рынка и росту процентных ставок, напоминает ТАСС.
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