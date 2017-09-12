От ИГИЛ освобождены 85% территорий Сирии

Сирийские военные уничтожили большую группировку боевиков. Правительственные силы смогли освободить от экстремистов большую часть территории САР и прорвать трёхлетнюю осаду
Дэйр-эз-Зора.
Как рассказали в штабе группировки российских войск в Сирии, город был блокирован бойцами запрещенной в РФ экстремистской группировкой «Исламское государство». Только 5 сентября передовым отрядам удалось прорваться сквозь кольцо исламистов.
Российские военные прикрывали сирийских коллег с неба и моря. С «Адмирала Эссена» были запущены ракеты «Калибр», уничтожившие командные пункты и узлы связи боевиков. Сейчас правительственные подразделения завершают разгром группировки боевиков в северных и южных кварталах Дэйр-эз-Зора.
Александр Лапин, начальник штаба группировки войск ВС РФ в Сирии: «На сегодняшний день от боевиков незаконных вооруженных формирований освобождены 85% территории Сирии. До полного уничтожения ИГИЛ в САР осталось освободить около 27800 квадратных километров территории республики. При этом операция против боевиков террористических группировок ИГИЛ и „Джабхат ан-Нусра“ на территории Сирии будет продолжена до их полного уничтожения».
Вслед за наступающими войсками на освобожденные территории идут гуманитарные конвои. Только в Дейр-эз-Зор доставили 10 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.
Российские военные прикрывали сирийских коллег с неба и моря. С «Адмирала Эссена» были запущены ракеты «Калибр», уничтожившие командные пункты и узлы связи боевиков. Сейчас правительственные подразделения завершают разгром группировки боевиков в северных и южных кварталах Дэйр-эз-Зора.
Александр Лапин, начальник штаба группировки войск ВС РФ в Сирии: «На сегодняшний день от боевиков незаконных вооруженных формирований освобождены 85% территории Сирии. До полного уничтожения ИГИЛ в САР осталось освободить около 27800 квадратных километров территории республики. При этом операция против боевиков террористических группировок ИГИЛ и „Джабхат ан-Нусра“ на территории Сирии будет продолжена до их полного уничтожения».
Вслед за наступающими войсками на освобожденные территории идут гуманитарные конвои. Только в Дейр-эз-Зор доставили 10 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.
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