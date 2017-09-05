«Адмирал Эссен» помог сирийским военным прорвать блокаду Дейр-эз-Зора

Из Сирии сегодня пришла новость о прорыве трехлетней блокады города
Дейр-эз-Зор, который стал одним из ключевых пунктов в борьбе с террористами ИГИЛ. Их кольцо удалось разомкнуть, в ходе стремительного наступления сирийских правительственных войск. Наступление самолеты ВКС поддерживали с воздуха, а с моря по позициям боевиков отработал крылатыми ракетами фрегат «Адмирал Эссен».
Выйдя из порта Тартус далеко в море, команда фрегата «Адмирал Эссен» готовилась к боевым стрельбам. Экипаж новейшего российского сторожевика в очередной раз работала по объектам, которые с корабля не увидишь на горизонте. Координаты скопления террористов в Сирии, полученные от разведчиков, внесли в систему наведения крылатых ракет, и шесть снарядов устремились в заданном направлении. К целям, благодаря собственной навигационной системе, они вели себя уже сами.
Видео с разведывательных беспилотников подтвердили — попадание точное. Теперь это уже бывшие укрепления боевиков ИГИЛ, организации запрещенной в России, на востоке Сирии, их бывшие ангары по ремонту бронетехники и бывшие склады с оружием. Крылатыми ракетами с фрегата уничтожили и бандформирования в районе Эш-Шола. По информации военных, там среди прочих воюют на стороне ИГИЛ выходцы из России и стран СНГ.
Планы боевиков по переброске сил в попытке сделать Дейр-эз-Зор своей основной базой были сорваны. Сирийская правительственная армия вытеснила ИГИЛ из Акербата, теперь атакует в буквальном смысле подорванные силы боевиков у Дейр-эз-Зора, передает корреспондент НТВ Николай Булкин.
Видео с разведывательных беспилотников подтвердили — попадание точное. Теперь это уже бывшие укрепления боевиков ИГИЛ, организации запрещенной в России, на востоке Сирии, их бывшие ангары по ремонту бронетехники и бывшие склады с оружием. Крылатыми ракетами с фрегата уничтожили и бандформирования в районе Эш-Шола. По информации военных, там среди прочих воюют на стороне ИГИЛ выходцы из России и стран СНГ.
Планы боевиков по переброске сил в попытке сделать Дейр-эз-Зор своей основной базой были сорваны. Сирийская правительственная армия вытеснила ИГИЛ из Акербата, теперь атакует в буквальном смысле подорванные силы боевиков у Дейр-эз-Зора, передает корреспондент НТВ Николай Булкин.
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