Битва за Дейр-эз-Зор: сирийская армия уничтожила 450 боевиков и 42 пикапа с пулеметами

Минобороны РФ сообщило последнюю информацию об операции в сирийском
Дейр-эз-Зоре. Там правительственные войска громят отряды запрещенной в России экстремистской группировки «Исламское государство».
О ситуации в Дейр-эз-Зоре рассказал генерал-лейтенант Александр Лапин, возглавляющий штаб группировки войск ВС РФ в Сирии
Александр Лапин, начальник штаб группировки войск ВС России в САР: «В настоящее время операция по освобождению города продолжается. Сирийские войска завершают разгром группировки ИГИЛ, которая блокировала северные и южные кварталы Дейр-эз-Зора. В ходе операции ликвидированы более 450 боевиков, 5 танков и 42 пикапа с установленным крупнокалиберными пулеметами. Подразделения 5-го штурмового корпуса, продвигаясь от Пальмиры через Эс-Сухне, вошли в город с южного направления».
Генерал-лейтенант напомнил, что 5 сентября город, более 3 лет находившийся в окружении и в самом центре контролируемых ИГИЛ территорий, был разблокирован сирийскими войсками под командованием генерала Хасана Сухела. Крылатые ракеты «Калибр», запущенные со сторожевого корабля Черноморского флота «Адмирал Эссен», уничтожили командные пункты и узлы связи боевиков. По словам Лапина, это позволило нарушить управление формированиями ИГИЛ в районе города, передает ТАСС.
Александр Лапин, начальник штаб группировки войск ВС России в САР: «В настоящее время операция по освобождению города продолжается. Сирийские войска завершают разгром группировки ИГИЛ, которая блокировала северные и южные кварталы Дейр-эз-Зора. В ходе операции ликвидированы более 450 боевиков, 5 танков и 42 пикапа с установленным крупнокалиберными пулеметами. Подразделения 5-го штурмового корпуса, продвигаясь от Пальмиры через Эс-Сухне, вошли в город с южного направления».
Генерал-лейтенант напомнил, что 5 сентября город, более 3 лет находившийся в окружении и в самом центре контролируемых ИГИЛ территорий, был разблокирован сирийскими войсками под командованием генерала Хасана Сухела. Крылатые ракеты «Калибр», запущенные со сторожевого корабля Черноморского флота «Адмирал Эссен», уничтожили командные пункты и узлы связи боевиков. По словам Лапина, это позволило нарушить управление формированиями ИГИЛ в районе города, передает ТАСС.
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