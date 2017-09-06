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  • 06.09, 18:42
    Главные силы террористов ИГИЛ в Сирии «взяты в клещи». армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлавные силы террористов ИГИЛ в Сирии «взяты в клещи»

    Главные силы террористов ИГИЛ в Сирии «взяты в клещи»

    2 комментария
    Главные силы террористов ИГИЛ в Сирии «взяты в клещи»

    Главные силы террористов ИГИЛ в Сирии «взяты в клещи»

    Главные силы террористов ИГИЛ в Сирии «взяты в клещи»

      Мирные сирийцы с радостью встречают правительственные войска, которые при поддержке российских ВКС прорвали блокаду Дейр-Эз-Зора и в эти минуты продолжают операцию по полному освобождению этого сирийского города от террористов.

      Чувства местных жителей понять легко, ведь блокада города длилась более трех лет. Но накануне отряды генерала Захред-Дина прорвали оборону боевиков. Другая группировка сирийских войск подошла к городу со стороны Эс-Сухнеи. Также идет наступление правительственных войск с юга вдоль реки Евфрат.

      По террористам бьют с суши, с воздуха и с моря. Залп крылатыми ракетами «Калибр» с фрегата ВМФ России «Адмирал Эссен» предшествовал операции отрядов сирийской армии в районе населенного пункта Эш-Шала.

      После этого удалось захватить крупный укрепрайон боевиков. Минобороны России распространило кадры, на которых видно, что его опорные пункты связаны между собой сетью подземных тоннелей. Внутри расположены жилые помещения с запасами продуктов и медикаментов, вооружение и боеприпасы. Видимо, находиться здесь боевики рассчитывыли долго. Ну а удерживали эти позиции в основном террористы-выходцы из России и стран СНГ, что подтверждают разведданные.

      Освобожден еще один город — Акербат, важный транспортный узел Сирии. Крупную группировку боевиков правительственные силы разделили на три части и сейчас завершают ее уничтожение. В российском Генштабе отметили: сегодня Акербат представляет собой практически два города. Один на поверхности, другой — подземный. Террористы в этом укрепленном районе тоже готовились к длительной осаде.

      Сергей Рудской, начальник ГОУ Генштаба ВС РФ: «Российская Федерация делает все, чтобы на сирийской земле как можно скорее воцарился мир, воздерживаясь от ненужного насилия и сохраняя жизни людей. При этом операция против террористических группировок ИГИЛ и Джебхат-ан-Нусра на территории Сирии будет продолжена до их полного уничтожения».

      А пока в Минобороны подвели промежуточные итоги борьбы с ИГИЛ на востоке и в центральной части Сирии. При поддержке российских ВКС сирийские войска очистили от боевиков 59 населенных пунктов. Су-34 и Су-35 в круглосуточном режиме наносят удары по объектам боевиков, танкам, бронетехнике, автомобильным колоннам. Таким образом, главные силы ИГИЛ, стянутые к Дейр-эз-Зору из Мосула, Ракки и других районов, как заявили в Минобороны, «взяты в клещи».


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