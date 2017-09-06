Минобороны объявило о сокрушительной победе над ИГИЛ на востоке и в центре Сирии

Сирийская армия при поддержке ВКС России нанесла сокрушительное поражение группировкам ИГИЛ (запрещена в РФ) на востоке и центральной части страны.
За последние две недели сирийские войска освободили от боевиков 4800 кв. км территории. Террористы были выбиты из 59 населенных пунктов, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Сергей Рудской: «За последние две недели сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России добились серьезных успехов и нанесли сокрушительное поражение группировкам ИГИЛ (запрещена в РФ) на востоке и центральной части Сирии».
При этом Рудской особо отметил выигранное сражение за город Дейр-эз-Зор. По его словам, эта победа превосходит все предшествующие как по значимости, так и по масштабу.
Сергей Рудской: «„Выиграно сражение над террористическими группировками в районе города Дейр-эз-Зор, превосходящее по своей значимости и масштабу все предыдущие победы. Этого сирийский народ ждал более трех лет“.
Генерал-полковник также рассказал о боях за город Акербат, который является стратегически важным транспортным узлом в Сирии. Рудской пояснил, что группировка боевиков ИГИЛ, которая удерживала город, была расчленена путем создания трех колец окружения, сейчас боевики уничтожаются по частям.
Рудской добавил, что операция по уничтожению боевиков ИГИЛ и Джебхат ан-Нусра»в Сирии продолжится до их полного уничтожения.
Ранее сообщалось, что сирийская армия освободила город Дейр-Эз-Зор. С победой российских и сирийских военных поздравил президент РФ Владимир Путин.. Глава государства направил по этому поводу телеграмму президенту Сирии Башару Асаду.
Сергей Рудской: «За последние две недели сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России добились серьезных успехов и нанесли сокрушительное поражение группировкам ИГИЛ (запрещена в РФ) на востоке и центральной части Сирии».
При этом Рудской особо отметил выигранное сражение за город Дейр-эз-Зор. По его словам, эта победа превосходит все предшествующие как по значимости, так и по масштабу.
Сергей Рудской: «„Выиграно сражение над террористическими группировками в районе города Дейр-эз-Зор, превосходящее по своей значимости и масштабу все предыдущие победы. Этого сирийский народ ждал более трех лет“.
Генерал-полковник также рассказал о боях за город Акербат, который является стратегически важным транспортным узлом в Сирии. Рудской пояснил, что группировка боевиков ИГИЛ, которая удерживала город, была расчленена путем создания трех колец окружения, сейчас боевики уничтожаются по частям.
Рудской добавил, что операция по уничтожению боевиков ИГИЛ и Джебхат ан-Нусра»в Сирии продолжится до их полного уничтожения.
Ранее сообщалось, что сирийская армия освободила город Дейр-Эз-Зор. С победой российских и сирийских военных поздравил президент РФ Владимир Путин.. Глава государства направил по этому поводу телеграмму президенту Сирии Башару Асаду.
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