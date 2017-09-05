Сирийская армия уничтожила 50 «джихадмобилей» ИГИЛ и деблокировала Дейр-эз-Зор

Отряды сирийских правительственных войск смогли прорвать оборону боевиков «Исламского государства».
В ходе успешного наступления армия смогла деблокировать город Дейр-эз-Зор. Теперь правительственные войска расширяют участок прорыва. Также идут уличные бои по освобождению кварталов, занятых боевиками запрещенной группировки.
Как отметили в Минобороны, боевики пытались остановить наступление с помощью так называемых джихадмобилей — смертников на бронемашинах. Однако штурмовые отряды сирийской армии уничтожили более 50 таких машин, передает РИА Новости.
Прорвать позиции террористов правительственным войскам помог фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», который сегодня утром нанес удар крылатыми ракетами «Калибр» по укрепленному району бандитов в районе Дейр-Эз-Зора. Пуски «Калибров» сорвали планы боевиков ИГИЛ по перегруппировке сил и укреплению позиций.
Город Дейр-эз-Зор и расположенный неподалеку военный аэродром находились в окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГИЛ удалось отрезать бойцов сирийской армии в городе от авиабазы, но гарнизон продолжил держать оборону.
Как отметили в Минобороны, боевики пытались остановить наступление с помощью так называемых джихадмобилей — смертников на бронемашинах. Однако штурмовые отряды сирийской армии уничтожили более 50 таких машин, передает РИА Новости.
Прорвать позиции террористов правительственным войскам помог фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», который сегодня утром нанес удар крылатыми ракетами «Калибр» по укрепленному району бандитов в районе Дейр-Эз-Зора. Пуски «Калибров» сорвали планы боевиков ИГИЛ по перегруппировке сил и укреплению позиций.
Город Дейр-эз-Зор и расположенный неподалеку военный аэродром находились в окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГИЛ удалось отрезать бойцов сирийской армии в городе от авиабазы, но гарнизон продолжил держать оборону.
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