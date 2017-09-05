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  • 05.09, 18:28

    Сирийская армия уничтожила 50 «джихадмобилей» ИГИЛ и деблокировала Дейр-эз-Зор

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    • Фото РИА Новости
    Сирийская армия уничтожила 50 «джихадмобилей» ИГИЛ и деблокировала <nobr>Дейр-эз-Зор</nobr>

    Сирийская армия уничтожила 50 «джихадмобилей» ИГИЛ и деблокировала Дейр-эз-Зор

    Сирийская армия уничтожила 50 «джихадмобилей» ИГИЛ и деблокировала <nobr>Дейр-эз-Зор</nobr>
  • Фото РИА Новости

    • Отряды сирийских правительственных войск смогли прорвать оборону боевиков «Исламского государства».

    В ходе успешного наступления армия смогла деблокировать город Дейр-эз-Зор. Теперь правительственные войска расширяют участок прорыва. Также идут уличные бои по освобождению кварталов, занятых боевиками запрещенной группировки.

    Как отметили в Минобороны, боевики пытались остановить наступление с помощью так называемых джихадмобилей — смертников на бронемашинах. Однако штурмовые отряды сирийской армии уничтожили более 50 таких машин, передает РИА Новости.

    смотретьРоссийский фрегат ударил «Калибрами» по боевикам в Сирии
    Российский фрегат ударил «Калибрами» по боевикам в Сирии
    Прорвать позиции террористов правительственным войскам помог фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», который сегодня утром нанес удар крылатыми ракетами «Калибр» по укрепленному району бандитов в районе Дейр-Эз-Зора. Пуски «Калибров» сорвали планы боевиков ИГИЛ по перегруппировке сил и укреплению позиций.

    Город Дейр-эз-Зор и расположенный неподалеку военный аэродром находились в окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГИЛ удалось отрезать бойцов сирийской армии в городе от авиабазы, но гарнизон продолжил держать оборону.

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