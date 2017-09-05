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  • 05.09, 13:55
    Российский фрегат ударил «Калибрами» по боевикам в Сирии. армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, вооружение, Сирия, Средиземное море. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийский фрегат ударил «Калибрами» по боевикам в Сирии

    Российский фрегат ударил «Калибрами» по боевикам в Сирии

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    Российский фрегат ударил «Калибрами» по боевикам в Сирии

    Российский фрегат ударил «Калибрами» по боевикам в Сирии

    Российский фрегат ударил «Калибрами» по боевикам в Сирии
    • Фото: ТАСС

      • Российский фрегат «Адмирал Эссен» нанес удар крылатыми ракетами «Калибр» по району в окрестностях Дейр-эз-Зор в Сирии из акватории Средиземного моря.

      По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по укрепленному району в окрестностях города Эш-Шола, который удерживался террористами запрещенной в России группировки ИГИЛ. В бандформировании состояли боевики — выходцы из России и стран СНГ.

      Из сообщения Минобороны РФ: «В результате ракетного удара были уничтожены пункты управления и узел связи, склады с вооружением и боеприпасами, а также завод по ремонту бронетехники террористов и крупное скопление боевиков».

      В ведомстве добавили, что результативность ракетного удара подтвердили разведывательная авиация и беспилотные летательные аппараты. В результате был сорван план боевиков по перегруппировке сил и укреплению позиций в районе Дейр-Эз-Зора.

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