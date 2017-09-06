В Сирии освобожден от террористов район, удерживаемый выходцами из РФ и СНГ

В ходе операции по освобождению города
Дейр-Эз-Зор сирийскими штурмовыми отрядами захвачен крупный укрепленный район боевиков.
Минобороны России сегодня сообщило, что в ходе операции по освобождению города Дейр-эз-Зор был захвачен крупный укрепленный район боевиков ИГИЛ. Накануне по нему авиацией ВКС России и крылатыми ракетами «Калибр» были нанесены точечные удары.
Также подтвердилась развединформация, полученная по различным каналам, что укрепрайон удерживался террористами, в основном, выходцами из России и стран СНГ. Их опорные пункты были оборудованы для ведения круговой обороны и соединялись сетью подземных тоннелей.
В результате операции уничтожено, в частности, 12 единиц бронетехники, 6 огневых позиций артиллерии и минометов, пункт управления и узел связи. В Минобороны отметили, что на территории укрепрайона действовала мастерская по производству «джихадмобилей», ремонту тяжелой бронетехники и оснащению машин крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками.
Сейчас подразделения сирийских войск продолжают операцию по полному освобождению Дейр-эз-Зора. Накануне была снята блокада города. Жители Сирии встретили новость ликованием.
Напомним, Владимир Путин поздравил российских и сирийских военных с победой над террористами в Дейр-эз-Зоре и направил по этому поводу телеграмму президенту Сирии Башару Асаду.
Также подтвердилась развединформация, полученная по различным каналам, что укрепрайон удерживался террористами, в основном, выходцами из России и стран СНГ. Их опорные пункты были оборудованы для ведения круговой обороны и соединялись сетью подземных тоннелей.
В результате операции уничтожено, в частности, 12 единиц бронетехники, 6 огневых позиций артиллерии и минометов, пункт управления и узел связи. В Минобороны отметили, что на территории укрепрайона действовала мастерская по производству «джихадмобилей», ремонту тяжелой бронетехники и оснащению машин крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками.
Сейчас подразделения сирийских войск продолжают операцию по полному освобождению Дейр-эз-Зора. Накануне была снята блокада города. Жители Сирии встретили новость ликованием.
Напомним, Владимир Путин поздравил российских и сирийских военных с победой над террористами в Дейр-эз-Зоре и направил по этому поводу телеграмму президенту Сирии Башару Асаду.
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