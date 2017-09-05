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  • 05.09, 19:58

    Путин поздравил военных со стратегической победой в Дейр-эз-Зоре

    3 комментария
    • Фото РИА Новости
    Путин поздравил военных со стратегической победой в <nobr>Дейр-эз-Зоре</nobr>

    Путин поздравил военных со стратегической победой в Дейр-эз-Зоре

    Путин поздравил военных со стратегической победой в <nobr>Дейр-эз-Зоре</nobr>
  • Фото РИА Новости

    • Президент РФ направил поздравления сирийским и российским военным, а также президенту Сирии поздравления по случаю прорыва обороны Дейр-эз-Зора.

    Президент РФ Владимир Путин направил во вторник сирийскому лидеру Башару Асаду телеграмму с поздравлениями по случаю победы в Дейр-эс-Зоре. Поздравления были направлены также командованию российских ВС в Сирии и командованию сирийских правительственных войск, сообщил пресс-секретарь президента.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Главнокомандующий Владимир Путин поздравил командование российской военной группировки, а также командование сирийских правительственных сил с этой очень важной стратегической победой над террористами в плане освобождения Сирии от ИГИЛ».

    Президент дал высокую оценку этой победе и назвал ее важным шагом в освобождении территории Сирии от террористов.

    Напомним, во вторник стало известно о прорыве обороны запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ, в результате которого сирийские правительственные войска смогли деблокировать город Дейр-эз-Зор. Этот город считается ключевой точкой на карте Сирии, он был под контролем террористов с 2014 года, и его освобождение станет важным этапом в борьбе с ними.

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    Российский фрегат ударил «Калибрами» по боевикам в Сирии
    Прорвать позиции террористов правительственным войскам помог фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», который сегодня утром нанес удар крылатыми ракетами «Калибр» по укрепленному району бандитов в районе Дейр-эз-Зора. Пуски «Калибров» сорвали планы боевиков ИГИЛ по перегруппировке сил и укреплению позиций.

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