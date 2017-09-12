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  • 12.09, 11:05

    Тверской стрелок в последнем слове попросил прощения

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    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
    Тверской стрелок в последнем слове попросил прощения

    Тверской стрелок в последнем слове попросил прощения

    Тверской стрелок в последнем слове попросил прощения
  • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

    • Сергей Егоров, обвиняемый в убийстве 9 человек в Тверской области, попросил прощения.

    С таким заявлением он выступил во время последнего слова в Тверском областном суде.

    Сергей Егоров: «Последний раз хочу сказать: простите».

    После последнего слова судья Елена Мордвинкина объявила, что суд удаляется в совещательную комнату. Заседание продолжится сегодня не ранее 16:00 мск, передает РИА Новости.

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    Отметим, что гособвинение просит для Егорова пожизненного лишения свободы. Сам же мужчина заявил, что не возражает против своей смертной казни. Свою вину он признал полностью. По результатам психиатрической экспертизы Егоров был признан вменяемым.

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    Напомним, житель Москвы Сергей Егоров обвиняется в том, что в ночь на 4 июня устроил расстрел на территории садового товарищества у поселка Редкино. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь. Жертвами стрелка стали девять человек.

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