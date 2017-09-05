Тверской стрелок попросил суд о смертной казни

Сергей Егоров, обвиняемый в убийстве 9 человек в Тверской области, попросил приговорить его к смертной казни.
Об этом стрелок заявил на заседании в Тверском областном суде.
Также сегодня суд приобщил к делу еще два иска от потерпевших — на 1,5 млн рублей и на 206 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма заявленных компенсаций превысила 10 млн рублей, передает ТАСС.
Напомним, житель Москвы Сергей Егоров обвиняется в том, что в ночь на 4 июня устроил расстрел на территории садового товарищества у поселка Редкино. Всего жертвами стрелка с охотничьим карабином стали девять человек.
Теперь Егорову грозит пожизненный срок. По результатам психиатрической экспертизы мужчина был признан вменяемым.
Отметим, что в России с апреля 1997 года действует мораторий на применение смертной казни. Последний смертный приговор был приведен в исполнение в 1996 году.
Также сегодня суд приобщил к делу еще два иска от потерпевших — на 1,5 млн рублей и на 206 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма заявленных компенсаций превысила 10 млн рублей, передает ТАСС.
Напомним, житель Москвы Сергей Егоров обвиняется в том, что в ночь на 4 июня устроил расстрел на территории садового товарищества у поселка Редкино. Всего жертвами стрелка с охотничьим карабином стали девять человек.
Теперь Егорову грозит пожизненный срок. По результатам психиатрической экспертизы мужчина был признан вменяемым.
Отметим, что в России с апреля 1997 года действует мораторий на применение смертной казни. Последний смертный приговор был приведен в исполнение в 1996 году.
Комментарии