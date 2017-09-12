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  • 12.09, 09:34
    Мощная вспышка на Солнце не помешала «Протону» вывести Amazonas-5 на орбиту. Байконур, Роскосмос, космос, спутники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМощная вспышка на Солнце не помешала «Протону» вывести Amazonas-5 на орбиту

    Мощная вспышка на Солнце не помешала «Протону» вывести Amazonas-5 на орбиту

    1 комментарий
    • @roscosmos/ twitter.com
    Мощная вспышка на Солнце не помешала «Протону» вывести <nobr>Amazonas-5</nobr> на орбиту

    Мощная вспышка на Солнце не помешала «Протону» вывести Amazonas-5 на орбиту

    Мощная вспышка на Солнце не помешала «Протону» вывести <nobr>Amazonas-5</nobr> на орбиту
    • @roscosmos/ twitter.com

      • На геостационарную орбиту вышел испанский спутник связи Amazonas-5. Аппарат вывела в космос этой ночью ракета тяжелого класса «Протон-М», которая стартовала с «Байконура».

      К запуску было приковано особое внимание. На Солнце в воскресенье произошла самая мощная за последние годы вспышка. Всплеск магнитной напряженности поставил под угрозу всю миссию. Тем не менее техника сработала на отлично. Сообщается, что полет проходит нормально.

      Из-за небывалой активности Солнца под вопросом оказалась даже отправка новой экспедиции на МКС, запланированная на предстоящую ночь, но после тщательных расчетов старт решили не отменять.


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