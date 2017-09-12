Мощная вспышка на Солнце не помешала «Протону» вывести Amazonas-5 на орбиту

На геостационарную орбиту вышел испанский спутник связи
Amazonas-5. Аппарат вывела в космос этой ночью ракета тяжелого класса «Протон-М», которая стартовала с «Байконура».
К запуску было приковано особое внимание. На Солнце в воскресенье произошла самая мощная за последние годы вспышка. Всплеск магнитной напряженности поставил под угрозу всю миссию. Тем не менее техника сработала на отлично. Сообщается, что полет проходит нормально.
Из-за небывалой активности Солнца под вопросом оказалась даже отправка новой экспедиции на МКС, запланированная на предстоящую ночь, но после тщательных расчетов старт решили не отменять.
Из-за небывалой активности Солнца под вопросом оказалась даже отправка новой экспедиции на МКС, запланированная на предстоящую ночь, но после тщательных расчетов старт решили не отменять.
#Amazonas5: российский разгонный блок «Бриз-М» успешно завершил программу выведения космического аппарата — https://t.co/SrJUHYmKIX. pic.twitter.com/GiO1ww1BVU— РОСКОСМОС (@roscosmos) 12 сентября 2017 г.
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