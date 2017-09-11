С Байконура стартовала ракета «Протон» с испанским спутником

Орбитальный блок в составе #Amazonas5 и разгонного блока «Бриз-М» выведен на суборбитальную траекторию. Отделение в 07:35 мск 12 сентября. pic.twitter.com/yPDRQI8h4V — РОСКОСМОС (@roscosmos) 11 сентября 2017 г.

: «Разгонный блок „Бриз-М“ в связке с космическим аппаратом Amazonas-5 отделился от третьей ступени ракеты-носителя „Протон-М“ и продолжит выведение спутника на геопереходную орбиту».В Роскосмосе заявили, что космический аппарат отделится от разгонного блока «Бриз-М» через девять часов, ориентировочно в 07:35 по московскому времени 12 сентября.Телекоммуникационный спутник Amazonas-5 изготовлен американской компанией Space Systems Loral по заказу испанской корпорации Hispasat. Аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевидения и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки, пишет ТАСС.