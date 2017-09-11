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  • 12.09, 00:28
    С Байконура стартовала ракета «Протон» с испанским спутником. Байконур, Роскосмос, космос, спутники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВС Байконура стартовала ракета «Протон» с испанским спутником

    С Байконура стартовала ракета «Протон» с испанским спутником

    2 комментария
    • @roscosmos/ twitter.com
    С Байконура стартовала ракета «Протон» с испанским спутником

    С Байконура стартовала ракета «Протон» с испанским спутником

    С Байконура стартовала ракета «Протон» с испанским спутником
    • @roscosmos/ twitter.com

      • Ракета-носителя «Протон-М» стартовала в понедельник вечером с космодрома Байконур с испанским телекоммуникационным спутником Amazonas-5.

      Сообщение пресс-службы Роскосмоса: «Разгонный блок „Бриз-М“ в связке с космическим аппаратом Amazonas-5 отделился от третьей ступени ракеты-носителя „Протон-М“ и продолжит выведение спутника на геопереходную орбиту».

      В Роскосмосе заявили, что космический аппарат отделится от разгонного блока «Бриз-М» через девять часов, ориентировочно в 07:35 по московскому времени 12 сентября.

      Телекоммуникационный спутник Amazonas-5 изготовлен американской компанией Space Systems Loral по заказу испанской корпорации Hispasat. Аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевидения и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки, пишет ТАСС.


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