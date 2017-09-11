После вспышки на Солнце на МКС возник «нежелательный радиационный фон»

Из-за повышения радиационного фона во время вспышки на Солнце экипажу МКС пришлось перебраться в специальное укрытие.
Во время вспышки МКС проходила как раз мимо Солнца и высокоэнергичные протоны, которые высвободились при взрыве создали нежелательный радиационный фон на станции, рассказал директор НИИ ядерной физики им. Д. В. Скобельцына МГУ Михаил Панасюк.
Михаил Панасюк: «Высокоэнергичные протоны, которые пробивают насквозь любой космический корабль, в том числе Международную космическую станцию, они создали нежелательный радиационный фон».
При этом, по словам Панасюка, протоны не нанесли вреда космической технике, так как высвобождались в течение очень короткого срока. Однако экипажу МКС в это время пришлось прятаться в укрытии.
Серия солнечных вспышек началась 4 сентября. После ряда небольших вспышек класса М 6 сентября последовала вспышка класса X мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3 — мощнейшая за 12 лет.
Михаил Панасюк: «Высокоэнергичные протоны, которые пробивают насквозь любой космический корабль, в том числе Международную космическую станцию, они создали нежелательный радиационный фон».
При этом, по словам Панасюка, протоны не нанесли вреда космической технике, так как высвобождались в течение очень короткого срока. Однако экипажу МКС в это время пришлось прятаться в укрытии.
Серия солнечных вспышек началась 4 сентября. После ряда небольших вспышек класса М 6 сентября последовала вспышка класса X мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3 — мощнейшая за 12 лет.
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