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  • 11.09, 13:53

    После вспышки на Солнце на МКС возник «нежелательный радиационный фон»

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    • spaceweather.com
    После вспышки на Солнце на МКС возник «нежелательный радиационный фон»

    После вспышки на Солнце на МКС возник «нежелательный радиационный фон»

    После вспышки на Солнце на МКС возник «нежелательный радиационный фон»
  • spaceweather.com

    • Из-за повышения радиационного фона во время вспышки на Солнце экипажу МКС пришлось перебраться в специальное укрытие.

    Во время вспышки МКС проходила как раз мимо Солнца и высокоэнергичные протоны, которые высвободились при взрыве создали нежелательный радиационный фон на станции, рассказал директор НИИ ядерной физики им. Д. В. Скобельцына МГУ Михаил Панасюк.

    Михаил Панасюк: «Высокоэнергичные протоны, которые пробивают насквозь любой космический корабль, в том числе Международную космическую станцию, они создали нежелательный радиационный фон».

    При этом, по словам Панасюка, протоны не нанесли вреда космической технике, так как высвобождались в течение очень короткого срока. Однако экипажу МКС в это время пришлось прятаться в укрытии.

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