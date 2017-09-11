После вспышки на Солнце на МКС возник «нежелательный радиационный фон»

смотреть Ученые рассказали, как повлияет вспышка на Солнце на здоровье землян

Во время вспышки МКС проходила как раз мимо Солнца и высокоэнергичные протоны, которые высвободились при взрыве создали нежелательный радиационный фон на станции, рассказал директор НИИ ядерной физики им. Д. В. Скобельцына МГУ Михаил Панасюк.: «Высокоэнергичные протоны, которые пробивают насквозь любой космический корабль, в том числе Международную космическую станцию, они создали нежелательный радиационный фон».При этом, по словам Панасюка, протоны не нанесли вреда космической технике, так как высвобождались в течение очень короткого срока. Однако экипажу МКС в это время пришлось прятаться в укрытии.Серия солнечных вспышек началась 4 сентября. После ряда небольших вспышек класса М 6 сентября последовала вспышка класса X мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3 — мощнейшая за 12 лет.