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  • 11.09, 01:45

    Новая мощная вспышка класса X произошла на Солнце

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    • Фото: nasa.gov
    Новая мощная вспышка класса X произошла на Солнце

    Новая мощная вспышка класса X произошла на Солнце

    Новая мощная вспышка класса X произошла на Солнце
  • Фото: nasa.gov

    • Ученые зафиксировали новую сильнейшую вспышку на Солнце. Ее мощность оценивается как Х8.2.

    Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. Резкий скачок рентгеновского излучения произошел около 18:30 в воскресенье.

    Всего за день было зарегистрировано 7 вспышек класса С (слабые) и М (средние), сообщает РИА Новости.

    Серия солнечных вспышек началась 4 сентября. После ряда небольших вспышек класса М 6 сентября последовала вспышка класса X мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3 — мощнейшая за 12 лет.

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