Новая мощная вспышка класса X произошла на Солнце

Ученые зафиксировали новую сильнейшую вспышку на Солнце. Ее мощность оценивается как Х8.2.
Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. Резкий скачок рентгеновского излучения произошел около 18:30 в воскресенье.
Всего за день было зарегистрировано 7 вспышек класса С (слабые) и М (средние), сообщает РИА Новости.
Серия солнечных вспышек началась 4 сентября. После ряда небольших вспышек класса М 6 сентября последовала вспышка класса X мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3 — мощнейшая за 12 лет.
Всего за день было зарегистрировано 7 вспышек класса С (слабые) и М (средние), сообщает РИА Новости.
Серия солнечных вспышек началась 4 сентября. После ряда небольших вспышек класса М 6 сентября последовала вспышка класса X мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3 — мощнейшая за 12 лет.
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