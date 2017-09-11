Морские дьяволы. Северные рубежи
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.09, 21:26
    После Единого дня голосования Элла Памфилова предложила постучать по дереву. выборы, партии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосле Единого дня голосования Элла Памфилова предложила постучать по дереву

    После Единого дня голосования Элла Памфилова предложила постучать по дереву

    комментировать

    После Единого дня голосования Элла Памфилова предложила постучать по дереву

    После Единого дня голосования Элла Памфилова предложила постучать по дереву

      В Центризбиркоме довольны ходом голосования: Элла Памфилова даже предложила постучать по дереву, чтобы не сглазить, так как жалоб на нарушения в этот раз было гораздо меньше, чем раньше.

      В России завершились 5800 избирательных кампаний. На кону было почти 37 тысяч мандатов разного уровня — от депутатов районных советов и муниципалитетов до губернаторов и глав субъектов. Также прошли довыборы на два освободившихся места в Государственной Думе.

      смотретьПартии подвели итоги Единого дня голосования
      Партии подвели итоги Единого дня голосования
      «Единой России» удалось сохранить большинство в законодательных собраниях тех регионов, где они выбирались этой осенью. Северная Осетия, Удмуртия, Пензенская и Саратовская области, Сахалин, Краснодарский край. Единороссы получили там от 45 до 70 процентов голосов по партийным спискам, не считая побед в одномандатных округах. Впрочем, и конкуренты в целом довольны.

      смотретьГлава ЦИК рассказала о курьезах Единого дня голосования
      Глава ЦИК рассказала о курьезах Единого дня голосования
      Центризбирком на этих выборах отмечает значительное снижение жалоб. Элла Памфилова, подводя предварительные итоги, даже предложила постучать по дереву, чтобы не сглазить. Удаление наблюдателя с участка было только одно, в Калининграде, по объективным причинам: наблюдатель был пьян и мешал работе комиссии.

      Муниципальные выборы в столице были нервными, конкурентными, но честными. Результаты говорят сами за себя — оппозиционные партии серьезно упрочили позиции, в некоторых районах они даже сформируют большинство. «Яблоко» провело 180 своих кандидатов. Однако для прохождения так называемого «муниципального фильтра» на будущих выборах мэра этого числа недостаточно, так как две трети мандатов — у «Единой России».

      За ходом голосования и подсчетом следили десятки тысяч наблюдателей, международные эксперты из 12 стран. На иностранцев особенное впечатление произвела техника — электронные урны с QR-кодом для подсчета голосов.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.

      Новости по теме

      Единый день голосования

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru