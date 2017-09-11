После Единого дня голосования Элла Памфилова предложила постучать по дереву

В Центризбиркоме довольны ходом голосования: Элла Памфилова даже предложила постучать по дереву, чтобы не сглазить, так как жалоб на нарушения в этот раз было гораздо меньше, чем раньше.
В России завершились 5800 избирательных кампаний. На кону было почти 37 тысяч мандатов разного уровня — от депутатов районных советов и муниципалитетов до губернаторов и глав субъектов. Также прошли довыборы на два освободившихся места в Государственной Думе.
«Единой России» удалось сохранить большинство в законодательных собраниях тех регионов, где они выбирались этой осенью. Северная Осетия, Удмуртия, Пензенская и Саратовская области, Сахалин, Краснодарский край. Единороссы получили там от 45 до 70 процентов голосов по партийным спискам, не считая побед в одномандатных округах. Впрочем, и конкуренты в целом довольны.
Центризбирком на этих выборах отмечает значительное снижение жалоб. Элла Памфилова, подводя предварительные итоги, даже предложила постучать по дереву, чтобы не сглазить. Удаление наблюдателя с участка было только одно, в Калининграде, по объективным причинам: наблюдатель был пьян и мешал работе комиссии.
Муниципальные выборы в столице были нервными, конкурентными, но честными. Результаты говорят сами за себя — оппозиционные партии серьезно упрочили позиции, в некоторых районах они даже сформируют большинство. «Яблоко» провело 180 своих кандидатов. Однако для прохождения так называемого «муниципального фильтра» на будущих выборах мэра этого числа недостаточно, так как две трети мандатов — у «Единой России».
За ходом голосования и подсчетом следили десятки тысяч наблюдателей, международные эксперты из 12 стран. На иностранцев особенное впечатление произвела техника — электронные урны с QR-кодом для подсчета голосов.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.
«Единой России» удалось сохранить большинство в законодательных собраниях тех регионов, где они выбирались этой осенью. Северная Осетия, Удмуртия, Пензенская и Саратовская области, Сахалин, Краснодарский край. Единороссы получили там от 45 до 70 процентов голосов по партийным спискам, не считая побед в одномандатных округах. Впрочем, и конкуренты в целом довольны.
Центризбирком на этих выборах отмечает значительное снижение жалоб. Элла Памфилова, подводя предварительные итоги, даже предложила постучать по дереву, чтобы не сглазить. Удаление наблюдателя с участка было только одно, в Калининграде, по объективным причинам: наблюдатель был пьян и мешал работе комиссии.
Муниципальные выборы в столице были нервными, конкурентными, но честными. Результаты говорят сами за себя — оппозиционные партии серьезно упрочили позиции, в некоторых районах они даже сформируют большинство. «Яблоко» провело 180 своих кандидатов. Однако для прохождения так называемого «муниципального фильтра» на будущих выборах мэра этого числа недостаточно, так как две трети мандатов — у «Единой России».
За ходом голосования и подсчетом следили десятки тысяч наблюдателей, международные эксперты из 12 стран. На иностранцев особенное впечатление произвела техника — электронные урны с QR-кодом для подсчета голосов.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.
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