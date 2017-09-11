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  • 11.09, 18:25
    Партии подвели итоги Единого дня голосования. выборы, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, партии, Справедливая Россия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПартии подвели итоги Единого дня голосования

    Партии подвели итоги Единого дня голосования

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    Партии подвели итоги Единого дня голосования

    Партии подвели итоги Единого дня голосования

      Свою оценку итогам Единого дня голосования дали представители партий, чьи кандидаты участвовали в выборах.

      В «Единой России» назвали предварительные результаты успехом. Партия показала хороший результат и по одномандатным округам, и по партийным спискам. Комментируя итоги Единого дня голосования секретарь генсовета партии Сергей Неверов особо остановился на муниципальных выборах в Москве, где «Единая Россия» заняла первое место, получив около 76% мандатов.

      Сергей Неверов, секретарь генсовета «Единой России»: «Я считаю, что это хороший результат, что в большинстве районов города нам оказали эту поддержку. Есть районы, где „Единая Россия“ не получила большинства, есть районы, где „Единая Россия“ не получила ни одного мандата. Это нам повод посмотреть, что мы делали не так».

      Довольны результатами выборов и в КПРФ. Впрочем, как признаются в партии, основную борьбу они вели со «Справедливой Россией» и ЛДПР и в итоге набрали почти в два раза больше мандатов, чем эти партии.

      Геннадий Зюганов, лидер КПРФ: «В целом мы считаем, что партия отработала выборы содержательно и является главной оппозиционной силой. Мы готовы и дальше сотрудничать со всеми народно-патриотическими силами».

      В «Справедливой России» выдающимися результатами похвастать не могут. Как заявили в партии, выборы изначально были для них сложными, так как проходили в регионах, где у «эсеров» нет сильных отделений.

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