Единороссы победили на губернаторских выборах во всех регионах

В России подводят итоги Единого дня голосования, самого масштабного за последние годы.

В общей сложности прошли почти шесть тысяч кампаний разного уровня, в которых участвовали порядка 90 тысяч кандидатов, 42 партии и шесть общественных объединений. В эти минуты региональные избирательные комиссии докладывают результаты руководителю Центризбиркома. Элла Памфилова призвала кандидатов и представителей партий оперативнее направлять обращения, если они есть, а самим комиссиям глава ЦИК советует не торопиться утверждать результаты.



Элла Памфилова, глава ЦИК: «То, что не было жалоб сейчас на день голосования, не значит, что они не появятся чуть позже. Кто-то, может, не успел. Поэтому, пожалуйста, просьба максимально внимательно отнестись и не пропустить ни одно существенное обращение, которое должно быть рассмотрено до подведения итогов».



Во всех 16 регионах, где выбирали губернаторов, победили кандидаты от «Единой России». В Новгородской области — это Андрей Никитин. В Бурятии — Алексей Цыденов. В Белгородской области остается на своем посту Евгений Савченко. Он руководит регионом уже больше 20 лет. Большинство жителей Томской области проголосовали за Сергея Жвачкина, в Марий Эл — за Александра Евстифеева, в Свердловской — за Евгения Куйвашева. Мордовией еще пять лет будет руководить Владимир Волков.



Впервые после того, как Крым воссоединился с Россией, прямым голосованием избрали главу Севастополя. Победу одержал Дмитрий Овсянников. Кстати, международные независимые наблюдатели отметили высокий уровень проведения выборов в этом городе-герое.



Николя Дюик, депутат национального собрания Франции: «Евросоюз считает себя демократией. И должен аплодировать за то, что люди в Севастополе пошли и проголосовали. И можно приехать в сюда, в этот город, и убедиться, что здесь нет военных на улицах».



В Удмуртии с большим перевесом победил сопредседатель Общероссийского народного фронта Александр Бречалов. В Кировской области, где утратил доверие Никита Белых, впереди с большим отрывом Игорь Васильев, в Саратовской — Валерий Радаев. Более 80% голосов избирателей получили — Максим Решетников в Пермском крае, и Николай Любимов в Рязанской области. В Карелии свыше 61% набрал Артур Парфенчиков. В Ярославской области подавляющее большинство избирателей отдали голоса за исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Миронова, ранее возглавлявшего антикоррупционное управление МВД. В Калининградской области избран Антон Алиханов — самый молодой в губернаторском корпусе. Ему всего 30 лет.