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  • 11.09, 12:22

    Собянин сообщил об изменении политического ландшафта после выборов

    2 комментария
    • Фото: Абулхатин Марат / ТАСС
    Собянин сообщил об изменении политического ландшафта после выборов

    Собянин сообщил об изменении политического ландшафта после выборов

    Собянин сообщил об изменении политического ландшафта после выборов
  • Фото: Абулхатин Марат / ТАСС

    • Сергей Собянин прокомментировал прошедшие накануне в Москве муниципальные выборы.

    Столичный градоначальник отметил, что представители «Единой России» получили более 75% мандатов, но «политический ландшафт районных советов стал более разнообразным».

    Сергей Собянин, мэр Москвы: «Прошедшие муниципальные выборы были конкурентными и честными. На одно место претендовало по 5 кандидатов. Единоросы в целом набрали более 75% мандатов, тем не менее, политический ландшафт районных советов стал более разнообразным».

    Также на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Собянин поздравил всех избранных депутатов с победой и выразил надежду на то, что они «будут более активны в решении конкретных вопросов» москвичей.

    смотретьЕдиный день голосования обозначил «молодежный» тренд на выборах
    Единый день голосования обозначил «молодежный» тренд на выборах
    Напомним, муниципальные выборы прошли в столице накануне, в Единый день голосования. Как сообщили в Мосгоризбиркоме, по результатам голосования кандидаты «Единой России» могут получить 76–77% мандатов (около 1150 мандатов), на втором месте оказались представители «Яблока» (11,7% или 176–177 мандатов вместо 25 на прошлых выборах), а на третьем — самовыдвиженцы (7,2%).

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