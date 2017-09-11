Собянин сообщил об изменении политического ландшафта после выборов

Сергей Собянин прокомментировал прошедшие накануне в Москве муниципальные выборы.
Столичный градоначальник отметил, что представители «Единой России» получили более 75% мандатов, но «политический ландшафт районных советов стал более разнообразным».
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Прошедшие муниципальные выборы были конкурентными и честными. На одно место претендовало по 5 кандидатов. Единоросы в целом набрали более 75% мандатов, тем не менее, политический ландшафт районных советов стал более разнообразным».
Также на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Собянин поздравил всех избранных депутатов с победой и выразил надежду на то, что они «будут более активны в решении конкретных вопросов» москвичей.
Напомним, муниципальные выборы прошли в столице накануне, в Единый день голосования. Как сообщили в Мосгоризбиркоме, по результатам голосования кандидаты «Единой России» могут получить 76–77% мандатов (около 1150 мандатов), на втором месте оказались представители «Яблока» (11,7% или 176–177 мандатов вместо 25 на прошлых выборах), а на третьем — самовыдвиженцы (7,2%).
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Прошедшие муниципальные выборы были конкурентными и честными. На одно место претендовало по 5 кандидатов. Единоросы в целом набрали более 75% мандатов, тем не менее, политический ландшафт районных советов стал более разнообразным».
Также на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Собянин поздравил всех избранных депутатов с победой и выразил надежду на то, что они «будут более активны в решении конкретных вопросов» москвичей.
Напомним, муниципальные выборы прошли в столице накануне, в Единый день голосования. Как сообщили в Мосгоризбиркоме, по результатам голосования кандидаты «Единой России» могут получить 76–77% мандатов (около 1150 мандатов), на втором месте оказались представители «Яблока» (11,7% или 176–177 мандатов вместо 25 на прошлых выборах), а на третьем — самовыдвиженцы (7,2%).
Комментарии