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  • 11.09, 07:49
    Единый день голосования обозначил «молодежный» тренд на выборах. выборы, губернаторы, депутаты, молодежь, мэры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЕдиный день голосования обозначил «молодежный» тренд на выборах

    Единый день голосования обозначил «молодежный» тренд на выборах

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    Единый день голосования обозначил «молодежный» тренд на выборах

    Единый день голосования обозначил «молодежный» тренд на выборах

    Единый день голосования обозначил «молодежный» тренд на выборах

      В России прошли выборы представителей власти самых разных уровней — состоялись почти 6 тысяч избирательных кампаний. Явка избирателей признана не слишком высокой, но все же по закону она достаточна. Жалобы относительно нарушений есть, но пока что их количество не считается критическим.

      Единый день голосования мог бы остаться сугубо региональным событием — все-таки главные выборы для всей страны в следующем году. Но традиционно по таким вот электоральным пристрелкам политологи и эксперты начинают составлять прогнозы. А этот выборный день показал довольно интересные изменения в политической жизни. Вот губернаторы, в частности, изрядно помолодели. Пермским краем теперь будет заведовать 38-летний Максим Решетников.

      Сергей Марков, политолог: «Политика омолаживания всегда воспринимается позитивно. Другое дело, что молодые люди должны не выскакивать, как чертик из табакерки, а должны пройти какую-то свою судьбу, должны быть понятными».

      Заметно меняется тактика, если уж не сказать больше — стратегия выборов. За демократические годы истории России сложилась, в общем, такая стереотипная картинка: пенсионеры проголосуют за КПРФ, бюджетники — за нынешнюю партию власти, молодежь вообще на выборы не пойдет, потом какие-то скучные официальные лица объявят предсказуемые скучные цифры. Но вот сейчас, кажется, что-то поменялось.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Юрия Кучинского.

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