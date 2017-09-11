Единороссы выиграли выборы губернаторов в Белгородской и Новгородской областях

Евгений Савченко, возглавивший Белгородскую область в 1993 году, одержал победу на нынешних губернаторских выборах.
По результатам обработки 100% протоколов, за действующего главу региона отдали голоса 69,29% избирателей. Ближайший преследователь — Станислав Панов из КПРФ — получил 15,95%, сообщает ТАСС.
В Новгородской области победу одержал врио губернатора Андрей Никитин («Единая Россия»). По данным подсчета 100% протоколов, он набрал 67, 99% голосов. Андрей Никитин стал врио губернатора региона в феврале текущего года, когда избранный в 2012 году главой Новгородской области Сергей Митин досрочно ушел в отставку.
В Новгородской области победу одержал врио губернатора Андрей Никитин («Единая Россия»). По данным подсчета 100% протоколов, он набрал 67, 99% голосов. Андрей Никитин стал врио губернатора региона в феврале текущего года, когда избранный в 2012 году главой Новгородской области Сергей Митин досрочно ушел в отставку.
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