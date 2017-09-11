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  • 11.09, 04:46

    Единороссы выиграли выборы губернаторов в Белгородской и Новгородской областях

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Алексей Никольский
    Единороссы выиграли выборы губернаторов в Белгородской и Новгородской областях

    Единороссы выиграли выборы губернаторов в Белгородской и Новгородской областях

    Единороссы выиграли выборы губернаторов в Белгородской и Новгородской областях
  • Фото: РИА Новости, Алексей Никольский

    • Евгений Савченко, возглавивший Белгородскую область в 1993 году, одержал победу на нынешних губернаторских выборах.

    По результатам обработки 100% протоколов, за действующего главу региона отдали голоса 69,29% избирателей. Ближайший преследователь — Станислав Панов из КПРФ — получил 15,95%, сообщает ТАСС.

    В Новгородской области победу одержал врио губернатора Андрей Никитин («Единая Россия»). По данным подсчета 100% протоколов, он набрал 67, 99% голосов. Андрей Никитин стал врио губернатора региона в феврале текущего года, когда избранный в 2012 году главой Новгородской области Сергей Митин досрочно ушел в отставку.

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