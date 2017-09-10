Медведев высоко оценил выборы, состоявшиеся в Единый день голосования

Сегодня в 82 из 85 регионах прошли голосования на выборах разных уровней. Дмитрий Медведев дал оценку состоявшимся выборам.
Глава правительства остался доволен тем, как прошли выборы в Единый день голосования. Об этом он заявил на селекторном совещании с избирательными штабами региональных отделений «Единой России», передает ТАСС.
Дмитрий Медведев: «Мы можем свидетельствовать, что выборы — а их было много в этот Единый день голосования — в нашей стране состоялись и прошли на высоком уровне».
По словам премьера, тот факт, что выборы состоялись на высоком уровне, подтверждают и сторонники «Единой России», и в целом наблюдатели, присутствовавшие на избирательных участках. Он добавил, что ЕР заинтересована в чистых и бесконфликтных выборах.
Сам Дмитрий Медведев сегодня днем проголосовал на выборах депутатов в районные советы Москвы вместе с супругой.
Дмитрий Медведев: «Мы можем свидетельствовать, что выборы — а их было много в этот Единый день голосования — в нашей стране состоялись и прошли на высоком уровне».
По словам премьера, тот факт, что выборы состоялись на высоком уровне, подтверждают и сторонники «Единой России», и в целом наблюдатели, присутствовавшие на избирательных участках. Он добавил, что ЕР заинтересована в чистых и бесконфликтных выборах.
Сам Дмитрий Медведев сегодня днем проголосовал на выборах депутатов в районные советы Москвы вместе с супругой.
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