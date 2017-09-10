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  • 10.09, 22:43

    Медведев высоко оценил выборы, состоявшиеся в Единый день голосования

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Александр Астафьев
    Медведев высоко оценил выборы, состоявшиеся в Единый день голосования

    Медведев высоко оценил выборы, состоявшиеся в Единый день голосования

    Медведев высоко оценил выборы, состоявшиеся в Единый день голосования
  • Фото: РИА Новости, Александр Астафьев

    • Сегодня в 82 из 85 регионах прошли голосования на выборах разных уровней. Дмитрий Медведев дал оценку состоявшимся выборам.

    Глава правительства остался доволен тем, как прошли выборы в Единый день голосования. Об этом он заявил на селекторном совещании с избирательными штабами региональных отделений «Единой России», передает ТАСС.

    Дмитрий Медведев: «Мы можем свидетельствовать, что выборы — а их было много в этот Единый день голосования — в нашей стране состоялись и прошли на высоком уровне».

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    По словам премьера, тот факт, что выборы состоялись на высоком уровне, подтверждают и сторонники «Единой России», и в целом наблюдатели, присутствовавшие на избирательных участках. Он добавил, что ЕР заинтересована в чистых и бесконфликтных выборах.

    Сам Дмитрий Медведев сегодня днем проголосовал на выборах депутатов в районные советы Москвы вместе с супругой.

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